Originaalsed kingiided – kvaliteetsed nahktooted, mida saab isikupärastada

Kingituste tegemine muutub aasta-aastalt raskemaks, sest valikuvõimalusi on aina rohkem ja rohkem. Igaüks tahaks oma sõbrale, kolleegile, lähedasele või kallimale kinkida midagi, mis talle tõeliselt rõõmu valmistaks. Hea kingitus võiks olla praktiline ja isikupärane, aga kust selline leida?

Eesti nahktoodete brändi Von Baeri tootevalikust võib leida just selliseid kingitusi. Raha-, arvuti-, kosmeetika- ja seljakotid, portfellid ning muud nahktooted nii meestele kui ka naistele. Peale selle pakub Von Baer võimalust muuta kõiki nendelt ostetud nahktooteid isikupäraseks: tootele on võimalik lasta graveerida mistahes tekst või sümbol või siis pressida sellele nimetähed. Nii saad oma kingituse muuta tõeliselt ainulaadseks – teist sellist ei ole.

Von Baeri loojate nägemus on järgmine: „Soovime, et meie nahast aksessuaarid poleks lihtsalt ajutised moeasjad, vaid kordumatu disainiga klassikalised kvaliteetsed esemed, mille väärtus ajas püsib.“ Kõikide Von Baeri e-poest või Rotermanni kvartalis asuvast poest ostetud püksirihmade, kaarditaskute, rahakottide ja muude väiksemate aksessuaaridega tulevad kaasa kinkekarp ning kinkekott (ilma lisatasuta).

Kingitus mehele

Rahakott või kaarditasku

Rahakott on aksessuaar, mis on kasutusel iga päev. Tiheda kasutuse tõttu see teatud aja tagant kulub ja vajab väljavahetamist. Von Baeri rahakotid ja kaarditasku on valmistatud käsitööna kvaliteetsest veisenahast ja need püsivad aastaid. Von Baeri meeste rahakott, millele on graveeritud personaalne sõnum või pühendus, võib meeldejäävaks kingituseks hästi sobida.

Von Baer

Püksirihm

Nahast püksirihma väärtust mõistab iga stiilne ja eneseteadlik mees. Von Baer on üks väheseid ettevõtteid maailmas, kelle püksirihmad on valmistatud kvaliteetsest veisenahast, kusjuures püksirihmade pandlad on tehtud messingist või roostevabast terasest.

Von Baer

Kingitused, mis sobivad nii meestele kui ka naistele

Kosmeetikakott

Nahast kosmeetikakott Supreme sobib suurepäraselt nii mehele kui ka naisele. See on piisavalt suur, et oma kasimiseks vajalikud esemed ära mahutada, kuid samas piisavalt väike, et kott mugavalt kaasa võtta. Von Baeri kosmeetikakotil on kaks tõmblukuga sahtlit. Nagu kõiki teisi Von Baeri tooteid, on ka kosmeetikakotti võimalik graveeringuga veelgi isikupärasemaks muuta.

Von Baer

Reisikott

Nahast reisikott sobib tööle, reisile ja spordisaali minekuks, aga ka lihtsalt igapäevaseks kasutamiseks. Lisaks originaalsele välimusele on Von Baeri nahast reisikott praktiline ja sobib nii mehele kui ka naisele. Selle disainimisel on eeskätt silmas peetud seda, et kõiki vajalikke asju oleks mugav organiseeritult kaasas kanda. Muu hulgas on kotil ka sülearvutitasku.

Von Baer

Arvutikott

Nahast arvutikott on mõeldud tänapäevainimesele, kellel on sülearvuti alati kaasas. Von Baeri arvutikotid on omapärase stiiliga ja ka hästi läbimõeldud: peale arvuti võimaldavad Von Baeri arvutikotid mugavalt mahutada juhtmeid, laadijaid ja muid vajalikke esemeid.

Von Baer

Kingitused naistele

Von Baeri tootevalikus on ka selliseid tooteid, mis on mõeldud just naistele. Kingituseks sobivad hästi näiteks rahakotid, naiste käekotid ja nahast seljakotid.

Von Baeri naiste rahakotid on valmistatud käsitööna kvaliteetsest veisenahast. Olenevalt mudelist on valmistamisel kasutatud kas kõvemat või pehmemat nahka. Ja kui lasta rahakotile graveerida personaalne pühendus või muu tekst, saab tootele veelgi rohkem isikupära lisada. See võib osutuda väga heaks kingituseks sõbrannale, emale, kallimale või töökaslasele.