Pilguheit jõulumemmede kirevasse ellu! Kolm praeguse hooaja populaarseimat naist, kes teavad täpselt, kas oled olnud halb või hea

Alustame Astist.

Asti ütleb, et heal lapsel on mitu nime: "Mina olen jõulumoor! Olen seda olnud kogu oma elu. Ja see ei kõla üldse halvasti, sest eesti muinasjutuski oli moor ikka oma taadile kõige armsam. Nii minagi oma taadile!" Asti on üks pisut edev jõulumoor, kes armastab lusti ja isegi natuke krutskit. "Suured inimesed unustavad lusti ära, peab olema hirmus tõsine ja kõige tegemist keelama ja üldse mitte selgitama, miks 'ei' öeldakse. Meil on ikka nii, et kui me taadi ja abilistega uusi asju loome, teavad kõik, et ühegi idee peale ei tohi kohe 'ei' öelda!" Asti arvates tuleb arutada, argumenteerida, arvata ning mõtestada ja tänu sellele on nad tihtilugu saanud tehtud väga vahvaid asju.. või siis mõne rumala asja tegemata jätnud.

Jõulumooriks ei saa lihtsalt hakata, selleks saadakse vanusega: "Enne oled lihtsalt üks noor tüdrukutirts ja ega ükski tüdrukutirts siis memm olla taha!" Asti ja tema taat on juba kaua aega koos olnud, aga jõulutöödele hakkas taat teda kaasa võtma umbes 15 aastat tagasi. "Lihtsalt nii tore on koos olla, et ei taha nagu õhtuid või siis lausa pikki nädalaid teineteisest eemal olla ja pärast teda tüüdata, et 'räägi lugusid, mis sul juhtus'. Nüüd on meil vastastikku üksteisele lugusid jagada, sest igaüks näeb olukordi läbi oma silmade ja tihtipeale näeme me hoopis erinevaid asju," räägib Asti.

Kindlapeale on jõulumoor juba kaugelt äratuntav. Nii on ka Astil mitu paraadkostüümi. "Kuna üsna tihti öeldakse meile taadiga, et me oleme nagu muinasjutt, siis oma viimase seeliku lasin ma õmblusmamslil õmmelda ka nagu muinasjutu." Asti jutustab, et tema kleiditraksi sees on saladus, sest vahel oli taadil pikast saanisõidust hääl ära ja ta pidi rohtu võtma, alati oli lusikas kadunud! Nii õmbles õmblusmamsel Astile kleiditraksi sisse saladuse, et lusikas saaks seal küljes seista.

Jolle ja Asti Foto: Riina Vals

"Moori kleit peab ikka olema põnni jaoks ja sellepärast peab kleidil olema palju taskuid, kus kommi hoida!" kirjeldab ta oma riietust, "Taskud peavad olema erineval kõrgusel, sest inimesed on erineva pikkusega ja siis saavad nad ise taskust kommi võtta, kui mina neile samal ajal pai teen!" Lisaks taskutele armastab Asti ka pitsi ja satse, tal on mitu kübarat ja kübaranõela.