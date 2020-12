VIDEO | Ajukasvajaga võitlev pereisa: arst ütles, neil ei ole enam ühtegi ravi mulle pakkuda

Neli aastat ajukasvajaga võidelnud pereisa Gert on pidanud läbi proovima suure hulga vähiravi meetodeid, mis riiklikku raviplaani kuuluvad ning mis ka esialgu andsid positiivse tulemuse. Rõõmu kauaks ei jätkunud, sest kasvaja oli hakanud edasi arenema. Seekord aga nii hullusti, et ravile see enam ei allunud. 30aastase mehe jaoks jäi viimaseks lootusekiireks kallis ravim, mida Eesti Haigekassa ei kompenseeri.