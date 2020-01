VIDEO JA FOTOD | Pisike Lisete on autist ning ei kuule ega räägi: päikesekiireks tema argielus on ratsutamisteraapia

Kui Lisete oli juba kümme kuud vana, siis pöörduti arstide poole. Diagnoos oli jahmatav – pisitütrel olid peas tsüstid. Neuroloog nentis, et tegu on väga haruldase vormiga ning geeniuuringud ei viidanud kuidagi, et mingi soodumus oleks. „Arst lihtsalt ütles, et ilmselt ei hakka laps kunagi kõndima ja jääb suure vaimse puudega.”

Ema ei andnud alla: laps peab kõndima

Diagnoos oli tõesti ehmatav, ent Tatjana otsustas, et nii ei saa. Füsioterapeudi käest saadi rullikud, mille abil igapäevaseid harjutusi teha. Lisaks hakkas Tajana tütrega pidevalt basseinis käima, et sealgi proovida kõndimist. Lõpuks hakkaski laps kõndima vees ja kui tasakaalutunnetus juba oli, kõndis ta peagi ka muidu. „Selleks ajaks oli ta kolmeaastane, suure töö ja vaeva tulemus,” rõõmustab Tatjana. Kahjuks üks jalg ei arenenud siiski korralikult välja, mistõttu tuleb Lisetel kanda ortoosi, kuid ta on sellega harjunud.

Kolme aasta eest soovitati neil minna ratsutamisteraapiasse. Esimese kümne tunni eest maksis Tartu autismiühing ja saadi proovida, kuidas see Lisetele mõjub. 2017. aasta suvest pani õla alla Lastefond.

Silmnähtav suur areng on see, et Lisete sai mähkmevabaks. „Treener Ene rääkis, et see tugevdab siselihaseid ja aitab põie tööd kontrollida. Olin väga üllatunud, et selline positiivne mõju lisaks kõigele muule.” Midagi ei toimu üle öö. Tatjana räägib, et kulus mitu aastat, mil Lisete viimaks kogu aeg ise potil käia suutis.

Mõjusid on muudki. Lisete on laps, kes väga emotsioone ei väljenda, aga ratsutamisega on lood teised. Tatjana kirjeldab, kuidas esmakordselt trenni tulles olid lapsel silmad suured – hobune on ju nii suur loom. „Ehmatas, jäi ukse vahele seisma ning tagurdas. Aga juba suht ruttu, kolmandal-neljandal korral oli nõus hobusele selga ronima.”

Ema kiidab, et trenn mõjub hästi lihaste tööle ning on ka vaimne aspekt. Lisete on rõõmus, kui teraapiasse minnakse ja üldiselt kanduvad need tunded edasi ka terve õhtu peale, ta on ka hiljem kodus rahulik.

Lisete ei kuule ega räägi, aga maailma mõistmisel on talle treeningud suureks abiks. Lisaks käib ta igapäevaselt erikoolis, kus toeks eripedagoogid, logopeedid ja füsioterapeudid. „Tragi tüdruk. Meil on ka väga tublid vanavanemad, kes aitavad ja on toeks, et mina saaksin puhata. Perekonna tugi on väga oluline.”

Toetus on 140 eurot kuus

Lastefondi toetuse suurus ratsutamisteraapia jaoks on 140 eurot kuus. Tatjana sõnutsi on sellest palju kasu ja siis on võimalik oma sissetulekust finantseerida muud. „Ma ei suudaks pakkuda basseini ja massaaži võimalusi, kui peaks ka hobutreeningu eest maksma.”