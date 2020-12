VIDEO | Vähihaige ema lahkumine ajendas õdesid vabatahtlikuteks: esimesel annetuse kogumisel ma nutsin

Kolm õde Pärnust on juba neli aastat panustanud oma vaba aega vähiravifondi “Kingitud Elu”. Neid ajendas vabatahtlikuks hakkama vähihaige ema lahkumine. Kuigi ema suur soov oli näha oma noorima tütre Janne lõpetamist, see ei täitunud. Janne on siiski väga õnnelik, et tal oli võimalus oma ema tundma õppida ja luua temaga mälestusi. Õed julgustavad kõiki hakkama vabatahtlikuks, sest oma panuse andmine toob kaasa hea tunde.