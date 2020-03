3 viisi, kuidas oma töötajaid ka praegusel keerulisel ajal motiveerida

2. Kasuta võimalusi õppimiseks ära

Julgusta oma töötajaid kogemustest õppima — nii headest kui ka halbadest. Tuleta neile aeg-ajalt meelde, et nad vaataksid peeglisse ja mõtleksid tehtu üle järele. Mis läks hästi? Mis ei läinud väga hästi? Kuidas tulevikus paremini toimida? Võid tema tähelepanu nendele õppetundidele suunata igapäevaselt või hoopis teie omavahelistel kohtumistel tagant järele.

3. Kasvata sellest tööalasest suhtlusest välja sõprussuhe

Töötajad tahavad, et neil oleks kolleegidega lähedane suhe ja sel on otsene mõju ka tulemustele. Kui töötajad tunnevad tõepoolest, et nad on osa ühest erilisest kambast, teevad nad ka ettevõtte jaoks positiivsemaid samme.

Selleks, et teievaheline sõprussuhe saaks üldse areneda, anna oma alluvatele aega ja ruumi, et tööülesandeid tehes ka omavahel suhelda. See võib tähendada 15minutilist kohvipausi enne koosoleku algust või puhkeruumide tekitamist kontoriruumidesse. Lisaks annagi oma töötajatele ühiseid ülesandeid, et neil oleks rohkem põhjust teineteisega suhelda.

Allikas: Entrepreneur