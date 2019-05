5 märki, mis näitavad, et oled teinud vale karjäärivaliku ja aeg on muutusteks

Esiteks, kahe karjäärieksperdi sõnul, on just need viis märki, mis vihjavad, et oled teinud vale karjäärivaliku:

1. Näed kõvasti vaeva, aga tulemused ei rahulda sind

“Sa armastad karjääri, mille oled endale valinud ja näed oma töö nimel palju vaeva, aga tulemused pole kunagi sellised, millest unistad või mida su kolleegid saavutavad,” selgitab karjäärinõustaja ja raamatu “Find Your Sweet Spot” autor Karen Elizaga.

Kui see kõik kõlab väga tuttavalt, on vägagi tõenäoline, et sul lihtsalt puuduvad oskused või talent, et sellel ametil edukaks saada.

2. Sa kurdad pidevalt oma töö üle

Kui sa veedad palju aega vingudes oma töö üle, oled tõenäoliselt valinud vale karjääri. Veel üks märk, et aeg on muutusteks? “Veedad enamiku ajast kodus või tööl toites oma negatiivseid mõtteid ja neid ka väljendades,” hoiatab karjäärinõustaja Hallie Crawford.

3. Su väärtushinnangud lähevad su töökoha omadest lahku

Elizaga sõnul võib su töö olla küll selline, mida sa naudid, palk on hea, kontori asukoht suurepärane ja staatus, mis su ametiga kaasas käib, samuti kõrge, aga vaatamata kõikidele nendele plussidele, kui sulle ei meeldi sinu karjääriga kaasas käivad väärtused, peaksid mõtlema uuele suunale.

4. Sa ei saa oma tugevusi piisavalt ära kasutada