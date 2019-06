8 kummalist aga mõistlikku põhjust, miks peaksid kellegi töölt lahti laskma

Mida väiksem on ettevõte, seda olulisem on, et su töötajad oleksid valmis vajadusel ka muid ülesandeid täitma, kui neil töölepingus kirjas on. Vahet pole, mis on kellegi roll, oluline on, et asjad saaksid tehtud ja seda isegi siis, kui tegevjuht peab minema lattu appi või võtma üle autojuhi rolli.

4. Ta tunneb, et ta on juba niigi hea ega pea rohkem pingutama

Töötaja, kes sai eelmisel aastal, kuul või nädalal millegi suurepärasega hakkama, aga võtab nüüd seetõttu vabalt, sest “ta on ju niikuinii end juba tõestanud”, ei ole väärtuslik töötaja. Ja kui sa sellist käitumist aktsepteerid, siis võid valmis olla, et varsti käituvad ka teised alluvad sul samamoodi.

5. Ta usub, et kogemusest piisab

Kogemus on oluline, aga sellest ei piisa, et uuesti midagi suurepärast korda saata. Kogemus, mis lihtsalt “on”, on kasutu.

Näiteks, üks kolleeg ütles kunagi oma noorematele tiimiliikmetele: “Minu roll on siin olla lihtsalt abiks.” Tore, aga siis ta istus kogu päeva oma kontoris ja ootas, et töötajad tema juurde nõu küsima läheksid ja muidugi seda ei juhtunud. Kõik töötajad mõtlesid hoopis: “Ma austan su kogemust, aga ma soovin, et su roll oleks teha su tööd.”

6. Ta hoiab teisi inimesi tagasi

Uus töötaja näeb vaeva ja töötab palju. Ta viib oma eesmärgid täide ja ületab kõikide ootusi. Ta rokib! Ja lõpuks kuuleb ta oma suurema “kogemusega” kolleegilt: “Sa teed liiga palju tööd ja seetõttu oleme me kõik ülejäänud halvas valguses.”

Rääkides võrdlemisest, hea töötaja ei võrdle end kellegi teisega. Ta võrdleb end iseendaga. Ta soovib iseennast võita, tehes asju järjest paremini.

Kehvad töötajad ei taha teha rohkem. Nad tahavad, et teised teeksid vähem. Nad ei soovi võita.

7. Ta võtab au tehtud töö eest endale

Olgu, võib-olla ta tegigi suurema osa tööst ise ära. Ehk ta saigi kõigi probleemide lahendamisega hakkama. Võimalik, et ilma temata poleks te selle kõigega hakkama saanud. Aga olgem ausad, ühtegi suurt asja ei ole lahendatud ära üksinda ja seda isegi juhul, kui keegi käitub, nagu see oleks nii olnud.

Inimene, kes oskab tiimis töötada, jagab kiitusi ka teistega. Ta kiidab ise teisi ja hindab neid. Ta laseb ka teistel särada. Ja see kehtib eriti liidrite puhul.

8. Ta süüdistab kõiges kõiki teisi

Koostööpartner on pahane, klient tunneb, et teda on alt veetud, kolleeg pole millegagi rahul — vahet pole, see on alati kellegi teise süü.

Allikas: Inc.com