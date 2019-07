Eesti pensionäride 3 soovitust noortele, kes alles otsivad oma esimest tööd

„Elus on ikka nii, et kui sa ise ei otsusta, teeb otsused sinu eest keegi teine ja võib-olla mitte kõige sobivamad otsused,“ ütleb Ants. „Kuna I pensionisambaga seonduvad otsused teeb täielikult riik, siis liitusin juba aastaid tagasi ka II pensionisambaga, et ka mul oleks seoses oma pensionirahaga sõnaõigust — millises pensionifondis mu palgaprotsendid mu pensionit kasvatavad,” räägib ta.

„Ma arvan, et noored inimesed võiksid ikka ise vaadata, mis variandid pensioniturul on — millised on kohalikud pangad, millised on nende pensionifondid, kuhu need rahasid paigutavad ja nii. Kui pensioniraha juba koguneb, siis võiks noor tutvuda, kuhu tal juba koguneb ja kas hoopis mõni teine variant on sobivam,“ lisab Ants.

Maksa esmalt iseendale, siis teistele

„Kui ma tööl käisin, tundus ikka, et erinevate rutiinsete kulutuste kõrvalt ei ole lihtsalt võimalik kuigi palju säästudeks kõrvale panna. Aga see on alati võimalik. Kogumisest tuleb teha lihtsalt igakuine isiklik kohustus, kõigepealt maksad iseendale tulevikusäästudeks ja teed seda kohe pärast palgapäeva ning seejärel kõik muud kulud,“ soovitab Riina.

„Ega need summad ei pea suured olema, ma alustasin päris väikeste summadega ja nii kuidas võimalik oli, säästsin järjest. Ega ühte konkreetset soovitust ei olegi, igaüks kogub nii palju kui tal on võimalik ja sellises summas, mis tekitab temale turvatunde oma tuleviku ees,“ räägib Riina.