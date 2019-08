Eestlanna avaldab, mis tema jaoks tööl tähtis on: ma ei taha enam lihtsalt tööl „käia”

Aga mida siis töö meile andma peaks? Muidugi peaks see tagama korraliku sissetuleku, et kõiki oma materiaalseid või vähem materiaalseid unistusi täita, kuid minu jaoks peab töö andma mulle võimaluse ennast proovile panna ja püüelda aina uute eesmärkide poole. See ei tohiks jääda vaid sõnakõlksuks — meil on tõesti vaja eesmärke, et edasi liikuda. Eesmärkide seadmine aitab töötajal kaardistada, milliseid tulemusi on vaja kindla aja jooksul saavutada. Lisaks saab paika panna sammud, mis aitavad sihtidele lähemale jõuda ning hiljem töö käigus saab juba analüüsida, kas need ka viisid kaugemale või mitte. See aitab hoida motivatsiooni ja töötaja näeb reaalselt, mille nimel ta pingutab. Iga väike õnnestumine on samm eesmärkidele lähemale. Iga ebaõnnestumine on oluline õppimiskoht, mis aitab edaspidi antud viga vältida ja sellest õppida.

Õnneks on telekommunikatsiooni maailm, milles praegu igapäevaselt tegutsen, pidevalt uuenev ja muutuv ning rutiin pole kerge tekkima. See kannustab edasi liikuma. Muidugi ei pruugi kõik alati olla mugav, kuid ei peagi. Mugav võib olla jalad seinale visata ja diivanil lesida, kuid usun, et eesmärkidele orienteeritud inimesel hakkab seal peagi igav. Samamoodi on ka tööelus — paigalseis võib olla hea ja turvaline, aga kas see viib ka edasi? Minu arvates mitte.

Oma töö ja inimeste fännid

Teine oluline tegur on siin ettevõttes sind ümbritsevad inimesed, mis aitavad edasi liikuda ja areneda. Leian, et ettevõtte kõige olulisemaks lüliks on tema töötajad. Ei ole kahte leeri, kus ühel pool on juhid ja teisel töötajad. Nii püsib ka töötajatel motivatsioon selles ettevõttes töötada pikaajalisemalt, sest nad tunnevad, et neid väärtustatakse ja ettevõte on huvitatud töösuhet hoidma. Sa võid ju päevast päeva täita eesmärke ja keskenduda tulemustele, aga kui keegi seda ei märka, võib kaduda ka motivatsioon töösse. Juhi ja ka kolleegide tagasiside on siinkohal ääretult tähtis. Samamoodi ka üksteise julgustamine ja ühtehoidev kollektiiv. Oma tiimis ma selle pärast õnneks muretsema ei pea. Kuna meil on ka paika pandud tiimi eesmärgid, mida jälgime, siis elame üksteisele kaasa. Kes ei too eesmärki koju täna, saavutab selle homme. Tihti aitabki väike tunnustus või hea sõna, kui oled lubadusest kinni pidanud ja tulemustega pingutanud, see mõjutab omakorda kogu tiimi tulemusi ning motivatsiooni!

Lisaks eelnevale, pean ma oluliseks ka, et saaksin oma töös kaasa rääkida. Usun, et iga töötaja ju soovib, et tema arvamust kuulda võetakse ja sellega arvestatakse. Tore on juhi juurde minna enda mõtetega ja lahkuda sealt teie ühiste mõtetega. Oluline on üksteist kuulata ja teineteisega arvestada.

Seega muudab töö tähenduslikuks kogu tervik — pead olema ise julge ja hakkaja ning hoolima sellest, mida sa teed. Samapalju määrab ka ümbritsev töökeskkond ja sisekliima. Usun, et see on muutunud viimasel ajal üha tähtsamaks ja selle poole peavad püüdlema nii töötajad ise kui ka tööandjad.

Kokkuvõttes jagan oma kogemuse põhjal kolme soovitust, mille järgi mulle endale meeldib toimida, ehk on siin mõtteainet teistelegi: