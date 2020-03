Eestlaste kontorisaladused: nii mõnigi näppab kolleegide tagant toitu ja sorib võõrastes sahtlites

Küsitluses selgus, et solvamist kogeb igapäevases töökeskkonnas 19% inimestest ja 20% tunneb, et tal on igapäevaseid töökohustusi liialt palju. Olgugi, et protsentuaalselt justkui vähesel määral, aga siiski on kahekordselt kasvanud seksuaalne ahistamine kontoriseinte vahel (2017 aasta 2%, 2020 aasta 4%).

Laiskus ja lohakus

Tööohutuse nõuete/reeglite rikkumine püsib üsna sarnasel tasemel võrreldes 2017 aastaga, on isegi veidi paranenud. Igapäevasel tunnistab tööreeglite rikkumist 4% vastanutest (2017 aastal 5,2%), vahel laiskuse või liigse kiirustamise tõttu rikub neid 10% (2017 aastal 11%).

Võõras vara

Küsisime inimestelt ka seda, kui sageli käivad nad külmakapist kolleegide toitu võtmas või sahtlis sobramas ning selgus, et kolleegide toit jääb puutumatuks 85% vastanutest ja sahtlis sobramist tuleb harva ette 18% inimestest. Kui esimest tehakse tõelise näljahäda korral, siis viimane on pigem uudishimust. Küll aga ollakse veidi julgemad kontoritarvete või reklaammeenete kaasavõtmisega, sest 22% tunnistas, et vahel ikka võtab kontorist igapäevaseid tarbeesemeid koju kaasa ja 4% tunnistab, et on võtnud firmakingitusi.

Alkohol keset tööpäeva

Alkoholi tarbimine töö ajal on eestlaste hulgas 2020 aastal veidi suurenenud, kuid ennekõike juuakse seda mõne erisündmuse ajal (näiteks tähtpäevadel või mõne muu erilisema sündmuse raames). Selle harjumuse tõi välja 29% vastanutest (2017 aastal 24%). Alkoholitarbimine on töö ajal keelatud 41% vastajatest, mis on 8% vähem kui aastal 2017.

Kontorites kohtab koduloomi ja lapsi järjest sagedamini