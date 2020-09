Kandideerid küll igale poole tööle, aga vestlusele ei kutsuta? KÜMME head nõuannet värbamiseksperdilt, kuidas koostada hea CV

12. Kui sul on väikesed lapsed, siis lisa ka see info CV’le, et pärast ei jääks mulje, nagu sa teadlikult varjaksid seda. Nad saavad nagunii seda teada, pigem siis juba alguses.

13. Ole oma CV täitmisel aus. Vead tulevad välja ning jätavad sinust kehva mulje. Ole aus ja siiras, räägi tõtt ning tunnista ka oma vigu, kui vaja.

On palju ametikohte, mis ei vajagi tegelikult korralikku õigekirja, täiuslikku CV’d jne, aga kui tahad saada töövestlusele ja karmis konkurentsis eristuda, siis on äärmiselt soovituslik investeerida oma CV’sse ja motivatsioonikirja. Kui sa ei oska neid asju ise teha, siis lase need koostada spetsialistil.