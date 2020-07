Kaotasid hiljuti töö ja otsid nüüd uusi väljakutseid? Värbamisekspert annab nõu, kuidas end uue töökoha otsimiseks meelestada

Positiivne pool on aga see, et lisatöödega õpib väga palju uusi oskusi juurde ning need on aidanud uutel kliendikohtumistel. “Kui uus klient soovib minu konsultatsiooni, siis ma oskan tema tegevusalal kaasa rääkida, sest olen selles maailmas olnud. Sellistel puhkudel olen ma jälle tänanud neid sügavaid kriisiaegu ning valesid otsuseid,” ütleb Ketlin Kasak. “Praegu ma loen Marie Forleo raamatut nimega “Kõik on väljamõeldav” ja seal on üks tore tsitaat “Ma võidan või ma õpin, aga ma ei kaota kunagi” — väga õige lause, kas pole?”

Ehk siis pea meeles, et elus on palju ilusat ja anna võimalus endale hoopis midagi uut selgeks teha/õppida. Ära ole ainult ühes mõttes kinni, usu, sa oled võimeline palju enamaks ja suhtu kriisi kui kingitusse.

Edu saavutamiseks on tarvis tegutseda

“Olen suhelnud paljude inimestega, kes on olnud alles värbamisprotsessis ja siis osutunud väljavalituks. On selge, et tööintervjuul räägib inimene oma parimatest külgedest ning tahab jätta mulje, et tal on palju kandideerimisi pooleli, et paista tahetud tööturul,” räägib Ketlin Kasak. Kui see sama inimene on tööle saanud, siis ta üldjuhul jagab hea meelega ka oma kandideerimise tegelikke kogemusi.

“Olen küsinud, et milline see tööle saamise protsess siis tema jaoks päriselt oli? Ja nii mõnedki on vastanud, et nad kandideerisid päris paljudesse kohtadesse ning andsid endast parima. Üllataval kombel ei saanud nad tööle sinna, kuhu nad lootsid, vaid järsku tuleb kõne hoopis kuskilt mujalt ja teisele kohale. Ja mis on veel naljakam, see uus pakkumine kõlab veelgi huvitavamalt ja paremini kui oskasid unistada või oodata,” räägib värbamisekspert, kes selliseid mustreid korduvalt näinud on. Seetõttu annab ta nõu lihtsalt tegutseda — kandideeri erinevatesse kohtadesse, treeni ennast, saa paremaks ning usu, sinu tegutsemine hakkab silma ka kolmandatele inimestele. Mõni sõber, sugulane, endine kolleeg, värbamisfirma või kes iganes järsku avastab sinu tegutsemise ja saab aru, et sul on tõsi taga. On neid inimesi, kes lihtsalt räägivad ja keda ei võeta tõsiselt ja siis on need inimesed, kes ei räägi, aga tegutsevad.