Kui tööandjad ja töötajad hakkaksid käituma nii, jääksid paljud probleemid ära

Aastaid tagasi käisin tööinspektorina kontrollimas üht õmblusettevõtet. Töökeskkonnaga tutvudes ja töötajate ning nende esindajaga rääkides toodi välja kehv ventilatsioon tööruumides ja tehti rida ettepanekuid, kuidas tööandja saaks olukorda parendada.

Kuulasin ära ka teise poole — tööandja esindaja, kes kirjeldas üksikasjalikult, millised investeeringud ja tegevused on planeeritud töökeskkonna parendamiseks. Tööandja oli tegelikkuses juba asunud kõiki neid töötajate väljatoodud probleeme lahendama — ventilatsiooni ümberehitus oli tellitud ning ette oli nähtud veel mitu head lahendust töökeskkonna parendamiseks. Töötajad aga ei teadnud sellest midagi.

Tööinspektorina soovitasin tööandjal võtta aega töötajate jaoks ning rääkida neile, mida ja millal plaanitakse töökeskkonna parendamiseks teha. See annaks töötajatele kindlustunde, et asi läheb paremaks, ning teadmise, et nende muredega on arvestatud.

Oma kogemuste varal võin väita, et eespool kirjeldatud olukord on väga levinud — töötaja arvab, et tööandja nagunii ei taha midagi paremaks teha, ning tööandja ei tule selle peale, et ettevõtte plaanidest võiks ka töötajatega rääkida.

Sõnumite edastamisel töötajatele on aga veel üks oluline tahk — töötajatele ja avalikkusele suunatud sõnumid ei tohi erineda. Kui ettevõttel läheb ühiskonna silmis hästi, sõlmitud on kasulikke lepinguid, ületatud eelmiste aastate käibeid, saadud mitmesuguseid ettevõtlusauhindu, siis ei ole võimalik sisekommunikatsioonis väita, et tegelikult läheb ettevõttel kehvasti ning raha töökeskkonna investeeringuteks ei ole.