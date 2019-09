Kümme kõige vastikumat ülemust, kelle alluvuses mitte keegi töötada ei tahaks

Kahtlemata on aeg kõikide vastutada ja iga inimene peab võtma enda kanda iseenda kohustused ning saama nendega tähtajaks valmis. Kui aga ühe inimese tööampluaa ja kohustuste hulk muutuvad liiga koormavaks, siis tõenäoliselt on suurel määral süüdi selles ülemus, kes organiseerib halvasti tööaega ja jagab kehvasti tööülesandeid, võtmata arvesse juba eelnevaid kohustusi, mis sellel inimesel lasuvad. Üldiselt kannatavad selle alla töötulemused, aga ülemus keeldub vastutust probleemi pärast enesele võtmast, tekitades töötajate seas pahameelt.

SÜDAMETU ülemus

Firmad ja inimesed, kes palkavad töötajaid, peavad neile tagama töötingimused, millega käivad kaasas inimlikkus, empaatia ja austus. Kahjuks juhtub, et neid tingimusi rikutakse, ülemused kasutavad ebaõiglust ja ei austa töötajate tingimusi, rikkudes seega inimõigusi.

EEMALOLEV ülemus

Eemalolev ülemus on selline, kes ei võta arvesse oma kohustusi ja väldib suhteid alluvatega. Oma kohustused annab ta edasi kellelegi teisele, kelle valdkonda see tegelikult ei puutu.

AUKARTUST äratav ülemus

On ülemusi, kes tekitavad nii palju aukartust, et keegi lihtsalt ei julge nendega rääkima minna. Selliste ülemuste ja alluvate vahel kas suhtlemine täiesti puudub või on ebapiisav. Hea läbisaamine tagab üldjuhul paremad töötulemused. Korraliku käibega firmades on tavaliselt ülemuse ja alluvate vahel usalduslik suhe.

PAINDUMATU ülemus

Tavaliselt muutub selliseks ülemus, kes leiab, et sel määral paistab ta autoritaarsem ja teda austatakse rohkem. Selline ülemus nõuab, et tema käskude üle ei vaielda ja ta surub teistele oma ideed peale, võtmata seejuures sugugi arvesse teiste arvamust. Sellise ülemuse alluvad on tihti haiguslehel või siis puuduvad töölt erinevatel põhjustel.

Ülemus, kellel puudub ENESEKINDLUS

Tavaliselt need inimesed, kellel on vähe enesekindlust, kardavad riskida hirmust läbikukkumise ees ja selletõttu ei saavuta nad sageli ka edu. Selline ülemus viib oma kartuste ja hirmudega kaasa kogu oma meeskonna, mitte keegi ei suuda lõpetada korralikult uut alustatud projekti või kohustust. Seega kaotavad nad kõik arenguvõimaluse. Samuti võib selline ülemus anda kohustusi, mida ta ise tunneb, et ei suuda (või ei viitsi) teha, edasi oma alluvatele.

TÖÖTAJATE VAHEL VAHET TEGEV ülemus

Üldiselt on sellisel ülemusel olnud kasvatus, millega ta on kaasa saanud eelarvamusi ja ideid ning see kajastub ka tööl teiste inimestega, eriti juhtudel, kui tegemist on väga isiklike põhjustega nagu näiteks, kui ülemusele ei meeldi sinu riietusstiil, sinu välimus, sinu iseloom, sinu huumorimeel, sinu ideoloogia või sugu.

Allikas: Kodused Lood