Motivatsioon hakkab langema? Võta siis appi need 10 nõuannet, mis aitavad kodukontoris produktiivsust tõsta

Kodus töötades tasub jälgida mõnda lihtsat reeglit, et töö produktiivsemalt sujuks:

Võta aega planeerimiseks

Võta teadlikult aega, et koostada list ülesannetest ja paigutada need ajaplaani koos konkreetsete tähtaegadega. Keskendu ja mõtle toimetused läbi, vastasel juhul on võib tunduda, et oled teinud hulga tööd ära, aga mõne aja möödudes on ikka rida tegevusi, mis täitmist vajavad. Kindlad tähtajad, olgu siis need välised või enda seatud, annavad hea ülevaate sellest, mis on prioriteetsemad teemad või mis kannatavad oodata. Tähtajad pane alati väikese varuga ja pea nendest kinni. Tänaseks tekkinud uudses olukorras kooskõlasta plaan ka pereliikmetega, et oskaksite üksteise ajakavaga arvestada.

Lisa ülesanded kalendrisse

Mida ajaplaani kirja panna? Siin võiks lähtuda põhimõttest, et tegevused, mis võtavad vähemalt 30 minutit, nõuavad ka eraldi kohta mitte ainult nimekirjas, vaid ka konkreetset aega kalendris. Nii on hõlpsam päeva ja nädalat planeerida ning keerulisem asju homsesse lükata. Kui tegeled näiteks projektijuhtimistöödega, mis on jätkuvad ja vajavad tähelepanu regulaarselt, on hea nipp planeerida endale kindel aeg ja sellest ka kinni pidada, et jõuaks tegeleda ka teiste to-do-listis olevate ülesannetega. Kui aga kavas on pikem kirjatöö, mis vajabki veidi vabamat aega ja tegemistuhina peale tulekut, ei pruugi ajaline piiritlus alati toimida.

Ära alahinda pealtnäha väikestele tegevustele kuluvat aega