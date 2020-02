Nutikas investeerimine: kuidas kalli käekoti ostmine sulle hoopis raha sisse tuua võib?

Kasvades üles ajal, mil majandus oli üsna kõikuv (täpsemalt 90ndatel), oli tähtis õiged finantsharjumused juba varakult selgeks õppida. „Õnneks oskasid mu vanemad mind õiges suunas juhtida ja jagada tarkusi, mis on mind saatnud kogu elu,“ sõnab Lupini. Kas mäletad koolitundidest midagi terminist nimega liitintress? Kui arvasid, et seda „päris elus“ vaja ei lähe, tõestame sulle nüüd vastupidist.

Mis on liitintress?

Definitsiooni kohaselt on tegemist intressiga, mis arvutatakse laenu või deposiidi põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide kogunenud intressidelt. Täpsemalt öeldes on liitintress tulemuseks siis, kui intress taasinvesteeritakse, selle asemel, et see välja maksta. Liitintress tuleneb lihtintressist, kuid selle vahega, et lihtintressi puhul varasema perioodi intressi põhisummale ei lisata, seega liitintressi efekti ei teki. Seega lubab liitintress veidi rohkem mänguruumi just mitut intressiperioodi arvesse võttes ja selle tulemusena ka rahalist kasvu.

Näiteks võib tuua, et soovid investeerida 10 000 eurot aastase intressimääraga 3 %, mida arvestatakse igakuiselt 20 aastat. Kui palju raha selle aja jooksul koguda saaksid?

Alustame sinu põhisummast 10 000 eurot. Selleks, et saada teada, mis summa sul lõpuks alles jääb, peame arvesse võtma sinu intressimäära, mis on jagatud sellega, kui mitu korda intressi aasta jooksul liidetakse (antud juhul on see 12), seejärel peab sellele liitma arvu, mitu korda intressi sellele summale lõpuks kokku liidetakse.