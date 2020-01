Puust ja punaseks: kuidas küsida 2020. aastal endale palgalisa?

Tee endale selgeks, missugust palka Sinu ametikohal Eestis makstakse. Töövõtja seisukohast on oluline koguda enne läbirääkimisi nii palju informatsiooni kui vähegi võimalik ja seeläbi tasakaalustada läbirääkimised.

Umbes kolmandik CVKeskus.ee tööportaalis avaldatud tööpakkumistest on avaliku palganumbriga, mis annab üsna hea ülevaate pakutavatest palgatasemetest. Lisaks on viimasel aastal avaldatud mitmeid palgauuringuid ja osaledes küsitlustes, saad häid kokkuvõtteid erinevate ametikohtade töötasudest.

Ajasta oma läbirääkimisi. Suurepärane võimalus palka juurde küsida on loomulikult tööd vahetades, eriti kui Sulle on edastatud tööpakkumine. Tööandjad üldjuhul eeldavad, et töövõtja ei aktsepteeri esimest palgapakkumist ja astub läbirääkimistesse.

Samas ei pea palgatõusu nimel alati tööd vahetama ja palka saab juurde küsida ka olemasolevalt tööandjalt. Ka siin on ajastamisel ülioluline roll. Hea on palka juurde küsida siis, kui ettevõttel läheb hästi. Vastupidiselt ei ole loomulikult mõistlik alustada läbirääkimisi siis, kui ettevõtte on sattunud raskustesse või ei suuda oma eesmärke täita.

Palgatõus peab olema põhjendatud! Kui küsid palka juurde, peab olema see ka põhjendatud ja uus autoliising ei ole piisav argument.

Kui soovid teenida kõrgemat töötasu, pead suutma ka põhjendada, miks Sa palgatõusu väärid. Võibolla on selleks kasvanud vastutus või lisaväärtus, mida tööandjale lood? Ehk on viimase aasta tulemused olnud üle ootuste head, mis on kaasa aidanud ettevõtte arengule. Võimalik, et oled isegi haaranud mõned uued tööülesanded?

Võibolla oled aga pidevalt saamas parema palgaga tööpakkumisi. Enne lahkumist tasub kindlasti uurida ka olemasoleva tööandja võimalusi.

Ole valmis rasketeks küsimusteks! Üldjuhul ei lähe ükski keeruline läbirääkimine nii nagu eeldad ja tekivad ootamatused ning rasked küsimused. Ette valmistumata, tekib taolises olukorras kaks ohtu — kas valetatakse või lepitakse vähemaga. Oma soovide saavutamiseks peab aga vastama ausalt ja enesekindlalt. Seepärast tasub enne läbirääkimisi mõelda, mis küsimused tekitavad ebamugavust ja kuidas neile vastata.