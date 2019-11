Roland Tokko õpetab, kuidas olla produktiivsem: enamasti ei võta me aega, et tegeleda kõige olulisemaga — planeerimise ja süstematiseerimisega

Paljud inimesed tegelevad väga suure osa oma päevast pideva tulekahjude kustutamise ja probleemide jooksva lahendamisega. See on aga üks peamisi stressi ja läbipõlemise põhjustajaid. Enamasti ei võta me aega, et tegeleda kõige olulisemaga — planeerimise ja süstematiseerimisega.

Planeerimine ja süstematiseerimine võivad tulevikus sinu elu tunduvalt lihtsustada ja ennetada tulekahjusid. Tokko ütleb, et selline prioriteetide andmine tegevustele on teda aidanud mitme suure eesmärgi täitmisel. Nimelt planeerib ta neid tegevusi igale nädalale ja alustab päeva alati just nende tööde tegemisest. „Näiteks raamatu kirjutamine oli mitme kuu pikkune protsess. Panin kohe hommikuti oma mõtted kirja, ehkki postkastis ootasid vastamist mitmed kiireloomulised e-kirjad. Teadsin, et see panustatud aeg ei too mulle kohe kasu, aga aitab suurele eesmärgile — raamatu valmimisele — lähemale jõuda,“ ütleb Tokko.

Kuidas siis olla produktiivsem?

Planeeri iga nädal vähemalt üks tegevus, mis sind eesmärgile lähemale aitab, ja pane see kalendrisse. Tee kõik, et see töö tehtud saaks, ehkki tulemust sa kohe ei näe. Väiksed sammud annavad kokku suure.