Siin on põhjused, miks sa ei tohiks töökirjadele kindlasti hilisõhtuti vastata

Naistekas RUS

Foto: Unsplash

Meil kõigil on seda ette tulnud: käes on südaöö ja sul tuleb meelde, et unustasid ühe tähtsa kirja ära saata. Sa tunned kiusatust oma sülearvuti või nutitelefon välja võtta ja see kohe ära teha, sest vastasel juhul võib see ka homme ununeda, aga enne, kui tegutsed, peatu ja mõtle olukord läbi.