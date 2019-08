Sind on hoiatatud! Lihtne kohvikruusi test, mille abil otsustab üks tööandja, kas sind palgata või mitte, ja tegelikult ei pruugi ta olla ainuke

Pane tähele, sel pole mingit pistmist sinu CV ega soovituskirjadega, Trent kasutab sinu hindamiseks hoopis su kohvikruusi.

Nimelt tunnistas ta, et pakub alati intervjueeritavale midagi juua, kas klaasikese vett või ühe sooja kohvi. "Siis lähme istume maha ja peame maha intervjuu ning üks asi, mida ma alati intervjuu lõpus jälgin, on see, kas inimene soovib ise oma tühja tassi tagasi kööki viia," avaldas Trent. "Sa võid küll arendada enda oskusi, saada targemaks ja kogenenumaks, aga tegelikult loeb kõik suhtumisest ja üks suhtumine, millest me sageli räägime, on "pese oma kruus ise ära"."

Trent tunnistas, et kui intervjueeritav pakub, et viib ise oma kruusi kööki tagasi, on sel inimesel palju suurem võimalus tema juurde tööle pääseda. Need, kes seda ei tee, praagitakse kohe välja.

"Kui sa tuled ühel päeva Xero kontorisse, siis sa näed, et meie köögid on peaaegu alati puhtad ja säravad ning sel on väga palju tegemist kohvikruusi pesemisega," avaldas mees. "Selle testiga teen selgeks, kas sa sobid meie ettevõtte väärtustega."

Ja meie küsime sult nüüd ausalt: kas viimane kord, kui tööintervjuul käisid ja sulle juua pakuti, pesid oma tassi ise ära või jätsid selle lahkudes lauale vedelema?