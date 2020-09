Teadlased väidavad, et kui oled üle 40 aasta vana, peaksid sa vaid nii mitu päeva nädalas tööd tegema

Ja veel halvemad (või mingis mõttes head) uudised on meil kõigile üle 40aastastele, sest 2016. aastal Melbourne’i ülikoolis läbi viidud uuringust selgus, et tööl käimine mõjub halvasti mälule ja nutikusele, olenevalt sellest, kui palju tööd tehakse.

Umbes 3000 keskealise mehe ja 3500 keskealise naise seas Austraalias läbi viidud uuringust selgus, et kui kuni 25 tundi nädalas töötamist parandas kognitiivseid funktsioone, siis rohkem töötamine mõjus hoopis negatiivselt.

Uuring tõi välja, et liiga paljud maailma kultuurid töötavad pensionile jäämiseni liiga palju ning mis veelgi hullem, mitmed riigid on pensionile jäämise vanusepiiri järjest tõstnud. See pole küll väga hea.

Kahe otsaga mõõk

Kuigi paljud eksperdid väidavad, et ajule mõjub töötamine hästi, siis see uuring väidab, et tegu on kahe otsaga mõõgaga. Nimelt, töötamine stimuleerib küll aju aktiivsust, aga samal ajal põhjustavad pikad töötunnid ja teatud tüüpi ülesanded väsimust ja stressi, mis võivad kognitiivseid funktsoone kahjustada.

Kui palju siis tööd teha?

25-30-tunnised töönädalad meeste puhul ja 22-27-tunnised töönädalad naistel mõjuvad kognitiivsetele funktsioonidele positiivselt ehk tundub, et kuni 25 töötundi nädalas võiks olla see n-ö maagiline number. Ehk siis, aeg on järgida hollandlaste eeskuju ja töötada vaid kuni kolm päeva nädalas.

Allikas: Body and Soul