Töötukassa karjäärinõustaja annab nõu, kuidas oma ellu muutust tuua, kui tunned, et sul jääb puudu just julgusest

Õppimine ise emotsionaalne, see palub avastamist, äratundmisrõõmu ja tõesti ka saavutuse tunnet. Mis juhtub inimesega, kui ta midagi juurde õpib? Ta paneb uued teadmised oma senisesse maailmapilti ja nii tekib inimesel klaarim nägemus sellest, mida ta teab, ja ka sellest, mida veel ei tea. See omakorda tähendab, et õppimine avardab vaadet, kuhu oleks võimalik liikuda ja kasvada. Karjäärinõustamistel ütlevad väga paljud inimesed, et soovivad tööd vahetada, kuna tunnevad, et ei arene enam ja seisavad justkui paigal. Nii ongi õppimine üheks väga heaks võimaluseks, et oma võimalusi avardada — pilt muutub selgemaks, tekivad uued ideed ja plaanid.



Mida on õppima läinud inimesed veel välja toonud lisaks uutele teadmistele?

Koolitustel käimine või tasemeõppes osalemine annab võimaluse hoida ja laiendada kaaslaste võrgustikku. Kohtutakse sama tööala ja sarnaste huvialadega inimestega, saab arutada, vaielda ja oma arvamust teistega jagada. Ühelt poolt on need kontaktid hindamatu infoallikas nii selles hetkes kui ka edaspidi. Teisalt tekib soe tunne, et ma pole oma tegemistes üksi, vaid olen seotud, ma kuulun kellegi sekka. See, nii nagu õppimine, on inimesele väga omane ja vajalik tunne.



Kuidas julgustada ja ergutada neid, kes ütlevad — ma ei jõua, pole aega?

Vaieldamatult on õppimine aja-, energia- ja ressursimahukas tegevus, mistõttu ei tohigi seda kergekäeliselt ette võtta, eriti kui jutt käib pikemast perioodist. Tiheda töögraafiku ja eraelu kohustuste vahel on teinekord raske leida mahti veel uute teadmiste, oskuste kogumiseks. Õnneks mõistavad ka tööandjad üha enam vajadust anda oma töötajatele aega enesetäienduseks ja arenemiseks. Mulle tundub, et vahel lüüakse kahjuks siiski liig kiiresti käega ja öeldakse, et niikuini pole võimalik. Ometi võiks kõik variandid enne lõpliku otsuse langetamist läbi uurida ja kaaluda. Tuleta endale meelde, millest oled unistanud ja mida oled oma ellu soovinud. Mis sind sellest lahutab? Kas seda on võimalik õppida? Kui need küsimused on läbi mõeldud, siis on ka õppima minek või mitte minek palju selgemaks muutunud. Ja kui on vaja kellegagi nõu pidada, siis saab tulla karjäärinõustaja juurde, õppimine on kättevõtmise asi.



Kui tihti karjäärinõustajalt küsitakse, miks õppida ja mida sellele küsimusele vastata?

Vastuseid on väga palju — selleks, et end lõbustada. Selleks, et kasvada. Et mitte põruda. Et särada. Et mitte korduvalt samasse auku kukkuda. Et olla iseseisev. Et olla asjatundlik. Et mitte jääda ajast maha. Et mitte jääda teistest maha. Et mitte olla aeglane. Et olla kiirem. Et olla täpsem. Et olla liikumises. Et oleks huvitav. Et olla huvitav. Et olla elus.