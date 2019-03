Üheksa käitumismustrit, mis jätavad sinust koosolekutel väga ebaprofessionaalse mulje

Kui vastus on “jah”, on väga tõenäoline, et käitud koosolekutel viisil, mis pole just kõige professonaalsem.

1. Hilined pidevalt

Sa ei austa teiste inimeste aega. Isegi, kui sa jääd kõigest viis minutit hiljaks, panevad inimesed seda tähele, kui see juhtub sageli.

2. Hooplemine

Pole mingi saladus, et enesekesksed inimesed räägivad kõige rohkem ja teevad kõige vähem ning sinu tööandja ja kolleegid teavad seda. Ära uhkusta asjadega, mida sa pole veel ära teinud ja loobu üldse uhkustamisest, et olla meeldivam ja professionaalsem inimene.

3. Vingumine

Kuigi aeg-ajalt on normaalne millegi üle kurta, ei meeldi kellelegi inimesed, kes pidevalt vinguvad. Jah, sa võid olla väsinud, näljane ja pahane, aga sa ei pea seda alati välja näitama.

4. Eputamine

Küsimuste küsimine on kindlasti hea viis tähelepanu saamiseks, aga liiga palju küsimine — lihtsalt, et oma teadmistega eputada — jätab väga ebaprofessionaalse mulje. Tõmba tagasi.

5. Räpane välimus

Isegi siis, kui koosolekud ei ole ametlikud, ei tasuks sinna minna kohale välimusega, mis vihjab, et oled just voodist tõusnud ja pole jõudnud oma juukseidki kammida. Ja üleüldse võiksid jõuda tööle hoolitsetud välimusega.

6. “Unustad” kohale minna

Me kõik võtame päeva või kaks töölt vabaks, kui selleks vajadus on (olgu siis emotsionaalne, tervislik või isiklik põhjus), aga kui teed seda sageli (eriti päevadel, kui sul on tähtis koosolek), jätab see sinust halva mulje.

7. Mängid oma telefoni või sülearvutiga