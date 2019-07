Üheksa põhjust, miks sul läheb elus läbilöömisega nii kaua aega

1. Sa ei tegele asjadega, mis loevad

Edukuse taga peitub tavaliselt raske töö ja vaev, aga loeb ka see, et sa kulutaksid oma aega asjadele, millest reaalselt kasu on. See on umbes sama nagu jõusaali minek: sa võid teada trenni tegemisest kõike ja käia seal ühe korra nädalas või teada mitte midagi ja veeta kaks tundi päevas jõusaalis. Tõenäoliselt viimane valik on mõistlikum.

2. Sa pole veel piisavalt palju õppetunde kogenud

Läbikukkumine on oluline samm teel eduni. Iga inimene, kes on kunagi kuhugi jõudnud, on pidanud tulema toime ka lüüasaamistega, sest just nii saad sa targemaks ning teed tänu sellele edaspidi ka paremaid valikuid.

3. Kiirteed eduni ei ole

WaltDisney'l kulus 20 aastat, et jõuda sinna, kuhu ta lõpuks jõudis ja paraku kehtib see peaaegu iga inimese puhul: kiirteed eduni pole olemas!

4. Sa kardad kaotada

Läbikukkumine on hirmuäratav. Mõte, et võid kaotada kõik oma säästud, kui su plaan ei lähe läbi, on hirmuäratav. Aga kui sa kogu aeg ainult kardad, siis me lubame sulle, et sa ei jõuagi kuhugi.

5. Sa jääd negatiivsetesse hetkedesse kinni

Kui sa saad hakkama mõne rumalusega, ära jää sinna kinni, vaid õpi sellest ja liigu edasi.

6. Sa oled unustanud, mis su eesmärk on

Vahel kipume oma eesmärke taga ajades unustama, mis meie eesmärk tegelikult üldse oli. Ja mõtle, kas see üldse on veel miski, millest sa huvitatud oled? Poolel teel eesmärgi muutmine on ka okei, sest ajaga muutume me kõik.

7. Sa keskendud liiga palju oma egole