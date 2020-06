Unistad ametikõrgendusest? Töötajaid, keda sageli edutatakse, iseloomustavad need 5 harjumust

Selleks, et edutamine ära teenida, pead tõestama, et oled valmis võtma enda kanda rohkem vastutust, et oled õige kandidaat karjääriredelil kõrgemale ronimiseks ja sa väärid seda uut rolli. Aga kuidas seda teha?

1. Ole eesmärkidele pühendund inimene

Istu oma ülemusega maha ja rääkige su isikikest ametialastest eesmärkidest. Räägi talle ausalt, kuhu sa jõuda soovid, mida plaanid saavutada ja kuidas. Su ülemus saab aidata sind, öeldes sulle, mida peaksid enda juures veel arendama, tõugates sind võimaluste poole ja avaldades, millega sul juba praegu hästi läheb.

Küsi endalt, kus sa end viie aasta pärast näed? Ja jaga seda informatsiooni ka oma juhiga.

2. Ole isetu, mitte isekas

Rääkides enda arengust, asjadest, mida sa tahad teha ja asjadest, mida sa selleks vajad, kasuta sõna “meie”, mitte “mina”. Siiski, oluline pole vaid see, kuidas sa räägid, aga ka sinu teod. Vaid sel viisil on võimalik ametikõrgendus skoorida.

3. Ole asendamatu

Kas su töö juures on miski, mille eest saaksid kogu vastutuse enda peale võtta? Kas saaksid näiteks mõnda süsteemi parandada? Kui oled mõne spetsiifilise asja puhul inimene, kelle poole pöörduda, sest oled selle asja endale kõige paremini selgeks teinud, oledki asendamatu. See on väga oluline, kui loodad, et sind edutataks.

4. Tee kodutöö ära

Jah, kui tahad karjääriredelil kõrgemale ronida, pead investeerima aega ja raha asjadesse, mis muudavad su paremaks töötajaks. Käi üritustel või koolitustel, investeeri uutesse oskustesse vms ja räägi ka teistele, mida oled õppinud. See näitab, et oled sellele valdkonnale päriselt pühendunud.

5. Pane kokku portfoolio

Kui sul tekib kunagi võimalus ametikõrgendust saada, pead mõtlema nii nagu juhid seda teevad. Tegemist on toimiva ettevõttega, mistõttu nad tahavad teada, mida nad vastu saavad. Mida sina oled valmis investeerima?

Selle asemel, et tunda, et sind on lükatud rambivalgusesse või olla närviline, pane kokku portfoolio oma saavutustest, mida nendega jagada saad. Alusta oma kiidulaulu sõnadega: “Väga tore, et te küsite…” ja hakka end neile müüma. Miks just sina väärid seda edutamist?