Võib küll ajada muigama, aga on mõned strateegiad, mida iga ettevõtja võiks Kardashianide perekonnalt õppida

Nad on olnud meie eludes 2007. aastast alates, teeninud selle aja jooksul erinevaid brände esindades miljoneid dollareid, tulnud välja enda rõivakollektsioonide, ilubrändide ja palju muuga. Vaatamata sellele, kui palju neid kadestatakse ja vihatakse, ei ole miski neid veel peatanud.

Miks nad nii edukad on? Ja kuidas Kardashianide eludega päriselt kaasas käia või seda vähemalt üritada? Siin on seitse strateegiat, mida tasub ka enda äris ja eraelus katsetada:

1. Defineeri oma bränd

“Ema-ettevõtja” Kris Jenner on kindlasti ajud Kardashianide pere edu taga. Üks põhjus, miks ta nii efektiivne juht on, on tema oskus defineerida, mis iga tema lapse bränd on — nende sarnasused ja erinevused.

Kui sa tuled enda ettevõttega turule, pead olema võimeline selgelt defineerima, mis on su eesmärk, mille eest sa seisad ja kuidas teistest eristud. Sest kui sina seda ei tea, siis kuidas teised peaksid seda teadma?

2. Kasuta sotsiaalmeediat enda heaks ära

Sotsiaalmeedias suhtlemine on omaette kunst ja Kardashianid valdavad seda ideaalselt, suheldes oma fännidega näiteks Twitteri ja Instagrami vahendusel. Pühendunud jälgijad on miski, mida ei tasu alahinnata.

3. Võta kalkuleeritud riske ja laienda oma tegevusalasid

Liiga sageli jäävad ettevõtjad rutiini kinni ja järgivad sama protsessi, pakuvad samu tooteid ja ei avasta kunagi uusi viise, kuidas oma äri laiendada. Kourtney Kardashian on hea näide, olles üks õdedest, kes pidevalt oma tegevusalasid laiendab. Lisaks rollile pere tõsielusarjas avas ta hiljuti tervise ja elustiiliteemasid puudutava veebikeskkonna Poosh, mis toimib ka kui veebipood. Rääkimata siis veel tema butiigiketist ja muudest telesarjadest.

4. Ole valmis end uuesti looma

Khloe Kardashiani kaalu- ja suhteprobleemid on olnud aastaid rambivalguses ning ta on pidanud end pidevalt taaslooma ja oma sisemisele tugevusele lootma. Ettevõtjad ei tohiks sellest kuidagi erineda. Võimekus peale kukkumist taas püsti tõusta, ego kõrvale heita ja mõelda välja, mis su äri puhul toimib ja ei toimi, on miski, mida iga ettevõtja peaks suutma teha.