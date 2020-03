3 väikest sammu, mis aitavad sul nüüd ja edaspidi rohkem raha kõrvale panna

KUIDAS ROHKEM RAHA SÄÄSTA?

Paljud väidavad, et kulutamisharjumusi on keeruline muuta. Lihtne on aeg-ajalt mõelda, et „ah, ma ei raiska sel nädalal üldse raha“, aga see on võimatu eesmärk, sest kui sa just kusagil metsas onnis ei ela, pead raha kulutama, et hakkama saada. Mõned võivad tõesti suuta keelata endale kõike muud peale eluks hädavajalike asjade, aga enamik meist pole sellised!

Üks põhjuseid, miks kulutamisharjumuste muutmine võib olla nii raske, on see, et need on meie igapäevarutiini sügavalt juurdunud ja raha kulutamisega kaasneb peaaegu alati ka emotsionaalne aspekt. Paljud meist käivad poes — kas internetis või päriselt — siis, kui on igav, stress või miski teeb muret. Või kui oleme õnnelikud ja tahame tähistada ning meil on kalduvus kulutada rohkem, kui tohiks.

Kui sul on võlgu ja sa ei suuda iga kuu lõpuks nulli jääda või üldse raha säästa, võib olukorra muutmine tunduda ületamatu eesmärgina. Siinkohal võib väga tõhusaks osutuda väga väikeste sammudega alustamine, üritamata kõike korraga muuta.

Ava endale eraldi kogumiskonto. See tundub ilmselge, aga kui sul on raha praegusel arvelduskontol, kipud seda kergemini kulutama. Ava kogumiskonto ja kanna iga kuu alguses sellele mingi summa, teades, et sa ei või seda kasutada. Või kui sul jääb enne palgapäeva raha alles — ükskõik, kui väike summa –, kanna see kogumiskontole. Kogumiskontol makstakse intresse, nii et teise arve avamise vaev saab tasutud.