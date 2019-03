Maailmakuulus finantsguru Anthony Robbins õpetab: just nii kindlustad endale ja oma perekonnale rahalise sõltumatuse

1. Mis on su unistuste hind? Muuda mäng võidetavaks

Ideed üritavad su pähe tungida, näiteks: „Ma teenin 10 miljonit dollarit!“ või „Saan rahaliselt vabaks juba selleks ajaks, mil olen 40!“. Kuid su ülemine, teadlik ajupool ütleb-: „Mine metsa! Sellist asja ei juhtu!“ See praagib tolle suure idee kohe välja ning põrgatab selle kõiksusesse tagasi nagu tennisepalli. Aga kui annad endale täie kindlusega lubaduse: „Ma teen seda!“ ja hakkad siis plaani kokku panema, juhtub midagi erakordset. Sinus võtab maad kindlus, et saavutad selle. Uue eneseusuga näedki äkki, et leidub viis, kuidas see ära teha. Leiad endale eeskuju, kes on juba saavutanud seda, mida sina jahid ning hakkad otsustavalt tegutsema. Eesmärk imbub su alateadvusesse sisse ning see asub tööle sinu unistuste tegelikkuseks muutmise nimel. Nõnda sünnivadki imed!

2. Milline on su plaan?

Elu pole võistlus. Inimesed kasutavad raha ja asju sageli edu mõõdupuuna: kellel on kenam maja, uhkem auto, suvemaja Hamptonsis. Samas ei tea keegi meist, kui kaua ta elab või kui hea tema tervis selles kõrges vanuses on. Tegelikult pole mingit vahet, kust me stardime. Tähtis on pigem, kuidas me finišeerime. Selle näite puhul tundus, et kõik need eluaegsed sõbrad liiguvad ühes suunas – igaüks oma reeglite kohaselt, oma tempoga. See on peamine põhjus, miks nad on kõik eluga rahul. Mõningase distsipliini ja etteplaneerimisega on neil kõigil võimalus võita see võidujooks, mida nad lasteaiast koos alustasid.

3. Kiirendamine: säästa rohkem ja investeeri see summa