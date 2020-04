"Mu sissetulek on täiesti nulli kukkunud, sest ettevõte sulges uksed — mida teha?"

Muuhulgas pidi ta ka vastama küsimusele, mida teha, kui inimese sissetulek kukub ootamatult nulli, sest ettevõte sulges uksed. Kristi soovitus oli järgnev:

"Loodetavasti kaasnes ettevõtte sulgemisega ka ametlik koondamine, koondamishüvitis ja võimalus pöörduda töötukassasse abi saama. Mitmed ettevõtted ei ole veel taotluseid palgatoetuseks teinud, seega tasub tööandjalt igaks juhuks üle küsida, mis on tema plaan riigi toetusmeetmete kasutusele võtuks ja kas see võimalus on laual," soovitab Kristi.

Olukorras, kus sissetulek päevapealt katkenud on, tuleb eelarve kallale minna kirvega. Lõpetada absoluutselt kõik lepingud ja püsikulud, mida võimalik, vähendada lepingulisi pakette (telefoni, telekas) miinimumini ning siis vaadata ringi, kust saaks abi. Õnneks on abipakkumiste ring üha laienemas, koolidest jagatakse lastele toidupakke, firmad pakuvad ajutiselt tasuta kasutamiseks teenuseid, otsitakse abikäsi transpordis ja pakendamises.

Need ei ole glamuursed lahendused, aga need on loodud selleks, et inimesed saaksid rasketest aegadest üle — mida madalamaks võimalik kulud tõmmata ja mida rohkem võimalik isegi väikest sissetulekut kuskilt tekitada, seda lihtsam on hiljem normaalsesse olukorda naasta. Alustada tasubki abi otsimist töötukassast, kohalikust sotsiaalosakonnast, kriisiabi koordineerivatest veebidest."

Loe ka teisi Kristi Saare soovitusi SIIT.