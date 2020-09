On olemas üks väga oluline rahaline eesmärk, mille peaks saavutama iga inimene

Üldine soovitus on omada sääste 3 kuni 9 või isegi kuni 12 kuu kulude suuruses. Mida suuremad on kulud, kohustused ja ülalpeetavate arv, seda suuremat säästupuhvrit tuleb reeglina hoidma.

Kui sissetulek on stabiilne ning tekib passiivne rahavoog investeeringutelt või ettevõtlusest, siis võib otsustada ka algselt kogutud säästpuhvrit vähendada ning osa sellest näiteks investeeringutesse suunata. Peamine on see, et ootamatuteks juhtudeks on suurem summa alati sinu jaoks kergelt kättesaadav.

Kui kiiresti saab piisava säästupuhvri koguda?

Mida suurem protsent enda sissetulekust igal kuul kõrvale panna, seda kiiremini saab vajaliku summa kätte. Näiteks, kui inimese 90% tuludest läheb kuludele ja 10% jääb üle ehk säästumäär on 10%, läheb 9 kuud enne kui ühe kuu kuludega võrdne summa kogutud saab.

Mitu täiskuud kogumiseks läheb sõltuvalt säästumäärast ja soovitud säästupuhvri suurusest, saab vaadata allolevast tabelist:

Kogumise kiirust saab tõsta säästumäära suurendades kulude kärpimise ja/või sissetuleku suurendamise teel. Kuna piisava säästupuhvri kulumiseks võib kuluda üsna pikk aeg, siis fookuse ja motivatsiooni hoidmiseks tasub säästa esimese eesmärgina minimaalselt 1 kuu jagu ja alles peale selle eesmärgi saavutamist järgmine ja suurem eesmärk püstitada.

Kus säästupuhvrit hoida?

Väikeste summade kogumiseks saab kasutada tavalist arveldus- või kogumiskontot enda kodupangas või mõnes teises pangas. Mõned soovitavad hoida mõni väiksem summa ka kodus, juhuks kui on vaja näiteks remondimehele kohe maksta. Kolmekohalise summa kokkusaamisel tasub aga tähtajaline hoius avada. Tänapäeval lubab mõni pank seda teha juba 100 euroga.