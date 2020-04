Rahaasjad korda! Investor Kristi Saare vastab kriisiajal korduma kippuvatele küsimustele

Ükski kriisiennustajatest ei ole sellist kriisi nagu praegu näeme ette osanud ennustada ja arusaadavalt olid inimesed kirjades ka väga šokeeritud — kas nüüd tõesti ongi kõik läbi, rahaasjad jooksevad kokku ja ei olegi võimalik kuidagi midagi päästa vaid ees ootabki pankrot või kodu kaotus?

Õnneks olukord ei ole kunagi lootusetu, aga see tähendab, et tuleb ise tegutseda. Kuigi igasuguseid kriisileevendus- ja abimeetmeid välja töötatakse, siis abi ukse peale koju keegi pakkuma ei tule ja iga inimene vastutab selle eest, et üritab ise oma muresid lahendada ja läheb abi küsima — selleks kõiki neid võimalusi luuaksegi, et aidata neid, kes on hädas. Ei ole häbiasi raskes majandusolukorras abi küsida ja tunnistada, et olukord on kokku jooksnud, selles olukorras on kümned tuhanded teised pered.

Kriisiolukorras on kõige olulisem rahaasjades pinnal püsida

Aprillikuu palgapäev on paljudele tõehetkeks, saabuvad esimesed vähendatud palgad ning nüüdseks on paljudele kätte toimetatud palgavähendamise teade või koondamisplaan. Sellises kriisiolukorras on kõige olulisem tegutseda rahaasjades rahulikult aga kindlameelselt, et vältida sügavasse rahamurede auku langemist ja olukorra liikumist suuremate võlgade ja probleemideni. Kohe palgapäeval tuleb vaadata rahaasjadele otsa ja tegevusplaan paika panna, et raskemad ajad võimalikult valutult üle elada, et hiljem ei peaks aastaid tagantjärgi rahamuresid ja võlapuntraid lahendama.

Mida teha kui on näha, et püsikuludega (üür, laenumaksed) tuleb raskuseid?

Esimese sammuna tuleb üle vaadata need püsikulud, millest pääsu pole. Üüri- või kodulaenumakse, muud liisingud-laenud. Kui on selge, et maksmisega tuleb probleem, siis tuleb koheselt pöörduda lepingupartneri poole, mitte oodata maksetähtaegade kukkumist ja esimeste viiviste kogumist.

Üürileandjad, pangad ja laenuandjad on hetkel valmis selleks, et inimestel tuleb makseraskuseid ja mitmed on pakkunud välja võimalikke lahendusi probleemi leevendamiseks — maksepuhkused, maksete ajatamised, laenugraafikute ülevaatamised jne.