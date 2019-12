Värske uuring avaldab karmi reaalsuse: naised ei teeni veel rohkem kui 250 aastat meestega võrdset palka

Juba 14 aastat Majandusfoorumi poolt koostatav globaalne soolise lõhe indeks (GGI) võttis arvesse 153 riigi soolist võrdsust nii majanduslikus võtmes kui ka õppevõimalusi, tervist ja ellujäämist puudutavaid võimalusi kui ka poliitilist mõjuvõimu ning selgus, et just poliitika on valdkond, kus naistel on hetkel veel väga keeruline läbi lüüa ja seal on näha ka kõige vähem progressi.

Taas selgus ka, et Island on 11. järjestikkust aastat kõige sooliselt võrdsem riik maailmas ja Jeemen selle edetabeli lõpus. Norra, Soome, Rootsi ja Nicaragua on samuti jõudnud edetabeli esimese viie hulka. Kõige suurem areng on aga toimunud Albaanias, Etioopias, Malil, Mehhikos ja Hispaanias. Eesti jäi 153 riigist 26. kohale, Läti 11. ja Leedu 33. kohale.

Käesoleva aasta raport rõhutab, et riigid peavad aina enam tegema samme selleks, et mehed ja naised oleksid igas valdkonnas võrdsed, sest kaasamata pooli maailma talente on ka meie saavutused poole väiksemad. Ettevõtted peavad kohtlema oma töötajaid väärikalt ja investeerima kõikidesse oma talentidesse võrdselt. Valitsused peavad samuti töötama selle nimel, et nende elanikel, olenemata soost, oleksid samasugused võimalused. Ja parim võimalik viis selleks on mõlema osapoole koostöö.