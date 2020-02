Värske uuring: paljud eestlased pole lõpetanud suhet, sest nende rahaline olukord ei luba seda

Uuringust selgus, et Eestis on paaridel raskem omavahel rahaasjadest rääkida kui teistes Balti riikides või Euroopas keskmiselt — 36 protsendil on keeruline oma elukaaslasega avameelselt rahast rääkida, samas kui Euroopas keskmiselt on see näitaja 23 protsenti.

„Intrumi uusim Euroopa tarbijate makseuuring näitab, et finantsküsimused ja nendega seotud stress on suures osas seotud meie üldise heaoluga ning see mõjutab ka meie suhteid. Isiklik finantskirjaoskus, võime rahaga ümber käia ja rääkida paarilise ja perega rahaasjadest avatult mõjutab väga palju meie üldist finantsheaolu ning igapäevast meeleolu,“ ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Eesti uuringus osalenutest ütles 12 protsenti, et nende rahaline olukord on olnud üks põhjus paarisuhet mitte lõpetada ning veerandi jaoks on rahaasjad pingete allikaks suhetes elukaaslasega — mõlemad näitajad kattuvad Euroopa keskmisega.

Lugeja, kas oled ehk sinagi kunagi jäänud suhtesse lihtsalt raha pärast? Või olnud suhtes inimesega, kelle puhul oled kindel, et ta ei lahkunud su kõrvalt vaid su vara tõttu?