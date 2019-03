Viis nippi, mis muudavad raha kogumise lihtsamaks

1. Jaga raha

Hoia eraldi see raha, mida kavatsed kulutada oma esmavajaduste tarbeks käesoleval kuul. Ning eraldi olgu see raha, mida soovid alles jätta. Oma arvegi võiks pangas kaheks jaotada, et ei tekiks kiusatust kõike ära kulutada.

2. Kirjuta üles ja jälgi oma väljaminekuid

Tänapäeval on seda lihtne teha. Isegi vastavad programmid on ju olemas. Oluline on vaid see, et kõik käiks ausalt. Pole vaja kavaldada — kõik tulud ja kulud tuleb üksikasjalikult kirja panna. Ega pole ju mingit mõtet iseennast petma asuda? Umbes kord kuus peab olukorda analüüsima. Mille peale kulub kõige rohkem raha, millised ostud olid head ja vajalikud, millised tehti aga vaid hetkelise tuju ajel? Nii on pere eelarve kindla kontrolli all.

3. Tee endale selgeks, kas oled suurte eesmärkide inimene või keskendud pisiasjadele

Ühed inimesed üritavad koguda raha millegi globaalse tarvis. Teistel on aga tunduvalt väiksemad eesmärgid.

Kui keegi kaldub suure eesmärgi poole, peaks ta selle mitmeks etapiks jagama ning seejärel seadma enda ette konkreetse, ent täidetava ülesande. Sel puhul on see äärmiselt oluline.

Kui aga inimene on keskendunud detailidele, peab ta endale joonistama „suure pildi“, mis õnnestub vaid tema pingutuste tulemusena. Nii on kergem eesmärgini jõuda.

4. Loo endale „turvapadi“

Vahel valmistab elu üllatusi, mille tulemusel tuleb kogutud rahast loobuda. Sellistel juhtudel võtavad inimesed sageli raha ettenägematuteks kulutusteks kõrvalepandud säästudest.