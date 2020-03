Võlanõustaja annab nõu, kuidas muuta oma elu, et võlgadest vabaneda

“Kõige parem koostöö on nendega, kes tunnevad survet võlgadega midagi ette võtta,” tunnistab Talk-Kõdar. “Enamasti on nad varjanud seda oma lähedaste eest ja tahavad taagast vabaneda, aga samas on ka neid, kes ise probleemi ei tunnista ja on olukorraga harjunud ning pigem üritavad kohustustest kõrvale põigelda — sellisel juhul ei laabu ka menetlused hästi.”

Evelyn lisab, et võlgadest vabanemine nõuab harjumuste ja elulaadi ümberkujundamist ehk kui siiani ollakse elanud põhimõttega, et täna tuleb palk ja homme on see läinud, siis nüüd peab hakkama teisiti elama. “Võlgadest vabanemiseks tuleb tööd teha, sest läbi peab rääkima sissenõudjatega ja kinni pidama kokkulepetest, sest võlanõustajad saavad vaid teeotsa kätte näidata, aga kui inimene pole piisavalt motiveeritud, ei saa ka neid rohkem aidata,” sõnab ta.

