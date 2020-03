Pulmafotograaf Mait Jüriado: head ajad ei ole väga õpetlikud, küll aga on halvad

Olin paanikas ja käisin toast tuppa. “Mis nüüd saab?” mõtlesin ma paaniliselt ja olukord tundus selg vastu seina olevat nagu nurka surutud loomal. Ainult vastuhakk puudus täielikult. Minu järgmised kolm kuud on kalendris tühjad, mul on suur leibkond, keda üleval pidada, kodulaen ning lisaks renoveerime osaliselt meie elamist. Sääste praktiliselt ei ole, sest kogu eelmisel aastal teenitu on sisuliselt maja ees ehitusmaterjalide virnades ootel ja töömehele plaanitud töötasu pidi tulema minu Islandi teenistusest, mida nüüd enam polnud. Lisaks on pulmade ja pildistamise osas kevad absoluutne hapukurgihooaeg. Kõige halvem aeg selle kriisi tulekuks üldse.

Nendest hetkedest alates on olukord läinud veel hullemaks. Fotograafid on esitanud ühispöördumise koos paljude teiste vabakutseliste inimestega ja juba on antud teada ka esimestest päästemehhanismidest. Viimasest selgus fotograafide foorumis, et ühemehefirmadele need ei laiene. Toetust hakkavad ilmselt saama alates kahe töötajaga firmad, mis tähendab, et enamikule väikeettevõtjatele tõmmatakse kott pähe. Selleks hetkeks olin olukorraga leppinud ja nägin esimesi päiksekiiri. Ma olen juba ammu võtnud seisukoha, et riigile ei ole mõtet loota ja see on mulle vastuvõetav. Kui tahta, et midagi saaks tehtud, tuleb seda teha ise.

Foto: MAIT JÜRIADO

Hoobilt tekkis rohkem vaba aega, mida ma hakkasin kiirelt rakendama enesearengusse. Võtsin ette õppevideod, mis seisid juba aastaid ootel, kammisin läbi tundide viisi YouTube’i videosid, kus õpetati erinevaid asju. Hakkasime vaatama abikaasaga filme ja veetma rohkelt aega lastega. Kõike seda olin ma juba eelmise aasta lõpust teinud, justkui aimates, et nii läheb. Mitmeid signaale märgates karjus terendav kriis silmapiiril juba mõned kuud tagasi. Inimesed olid juba varasemalt muutunud broneerides ettevaatlikumaks, broneerimissoove tuli vähem ja üleüldse oli kaalumist rohkem. Ettevõtjatest sõbrad on maininud sedasama. Islandi turism oli juba mitmendat aastat järjest kahekohalistes kukkumisnumbrites, mis peegeldus vaikselt ka minu töös. Nüüd aga oli pealesunnitud kriis pannud mind ja teisi kohustuslikus korras ümber mõtlema. See oli lihtsalt viimane tõuge enne oodatud laksu.

Selleks hetkeks olin juba suutnud end nii palju koguda, et nägin kriisis võimalust. See oli kohati lausa fantastiline, sest sain hakata tegelema asjadega, milleks mul kunagi varem aega ei olnud. Avastasin, et ma polnud juba mitu aastat sisuliselt midagi õppinud, vaid oravrattas tööd tagunud. “See maailm vajaski pausi”, mõtlesin endamisi. “Ja mina ka!”