Kanepi teaduslik mõju seksile

2020. aastal õppisid ameeriklased elama uue reaalsusega, kus kanepit legaliseeriti suure lainena üle kogu riigi. Nüüdseks on kanep Ameerika kõige väärtuslikum põllukultuur. Kanep on narkootikumina tervisele loomulikult väga halb, ent tööstuslikul kanepil on varuks üllatav mõju meie magamistoanaudingutele.

Tööstuslikul kanepil on teaduslikult tõestatud positiivseid mõjusid seksile ja farmaatsiatööstus on arendamas üha uusi tooteid, mis kanepi mõjuväel meie voodimenüüd vürtsitavad ... ja seda ohutult.

Kanepi mõju seksile

British Columbia ülikooli avaldatud uuringus selgus, et 74% osalejatest muutusid kanepi mõjul erootilistele puudutustele senisest palju tundlikumaks ja kanep suurendas nende seksuaalset naudingut ning rahulolu. Püsisuhetes on tavapäraseks väljakutseks, et seksitakse üha vähem ja sedagi nii, et mõtetes ollakse pesuruumis, tööl või kellegi teise voodis. Tänu kanepile tundsid 70% uuringus osalejatest, et nad on seksi ajal rohkem päriselt kohal nii oma keha kui ka mõtetega.

Tööstuslik kanep võib ühel päeval saada paarisuhete seksuaalteraapia osaks. 59% nautlejatest tundsid, et nende seksiisu kasvas. Vananedes ja suhte värskuse kadudes on seksiisu kadumine suur murekoht paljudes suhetes. Ravimitööstus on selleks välja töötanud hulga iha tekitavaid vahendeid nii meestele kui ka naistele, näiteks Hispaania kärbse armutilgad, libiidot tõstvad kapslid ja ampullid, mida saab õhtuti teetassi kõrvale nautida.

Praegu leidub kanepit sisaldavaid erootikatooteid ainult vedelal kujul pealispidiseks kasutamiseks. Ent peatselt leiab see oma tee ka erootikaapteekide preparaatidesse. St. Louise’i ülikooli korraldatud uuring keskendus ainult naistele ja 30% naistest tõdesid, et kanepi mõjul on nende orgasmid intensiivsemad kui kunagi varem. Stanfordi ülikoolis uuriti 50 000 inimest, kes samuti kinnitasid kanepi positiivset mõju seksile: rohkem seksiisu, suurem nauding, kohalolu ja tundlikkus. Harvardi ülikooli kanepiteadlane Jordan Tishler võtab kokku, et kanep on tõhus abiaine seksiisu suurendamiseks ja see muudab orgasmid võimsamaks.

Kanep on üks vägevamaid seksuaalsuhete tugevdajaid ja Ameerika tohtrid kirjutavad abivajajatele retseptide alusel välja kanepi ravikuure. Eestis on tööstuslik kanep legaliseeritud, ent meditsiinivaldkond ei ole veel kanepit nii vabameelselt omaks võtnud selle psühhoaktiivse toime tõttu. Pahupoolena leidsid ka 5% uuringus osalejatest, et kanep rikkus nende jaoks seksielamuse täiesti ära. Nagu oodata võis, ei ole kanep võluvits kõigi jaoks. Aga enamiku jaoks on kanepil siiski positiivne mõju. Igal juhul on see palju tõhusam kui alkohol.

Kanepitooted paremaks seksiks

Spetsiaalselt paremaks seksuaalseks naudinguks loodud apteegitooted viivad naise vagiina lausa pilvedesse. Kanepiõli sisaldavad libestid suurendavad tundlikkust ja naudingut. Kanepiõli sisaldav Olimpya vedel vibraator on unisex-geel, mis tekitab peale kandes sensatsioonilisi vibratsioonilaineid. Naine kannab ainult mõne tilga kliitori piirkonda ja juba 30 sekundi pärast avaldub geeli särisev mõju. Mees võib meheaule suurema koguse kanda. Mõju kestab kuni 45 minutit.

Naistel kulub orgasmini jõudmiseks keskmiselt 15 minutit kauem kui meestel. Kanepiõli suurendab naise erutatust, tundlikkust ja muudab orgasmid võimsamaks. Eriti tõhus on kanep koos vibratsioonidega. Lisa vedel vibraator kliitorile enne spetsiaalselt paaridele mõeldud vibraatori käivitamist ja seksuaalne nauding on teisest dimensioonist. NB! Kanepiõli ei sobi kokku latekskondoomidega.

Erektsioon ja kanep

Meestel on sage mure liiga kiirelt ära vajuva erektsiooniga. Kanep ei paranda erektsiooni. Küll aga võimendab naise naudingu intensiivsust ja seeläbi justkui kompenseerib mehe soorituse lühiajalisust. Juhul kui mehel erektsiooni pea üldse ei teki, siis on suurepäraseks lahenduseks seest õõnes strap on, mis teeb temast taas Supermani.

Sinu

Must Panter