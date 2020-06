Kõik, mida ema sulle seksi kohta rääkimata jättis

Olgu selleks pahandustesahtli täiendamine uue dildo või anaalhelmetega – igal juhul soetatakse meie planeedil väga palju erootilisi abimehi. Maailma riikide seksmänguasjade edetabelist selgub, millistes riikides elavad kõige vabameelsema ja ulakama mõttemalliga kodanikud. Üllataval kombel troonivad edetabelis taanlased, kes teevad 118 seksleluteemalist internetiotsingut aastas 1000 elaniku kohta. Teisel kohal on Rootsi 115 otsinguga, kolmas on Gröönimaa (108) ja USA jääb neljandale kohale 104 otsinguga, mis teeb 32,8 miljonit otsingut aastas. Kreeklased võidavad kõik küsitlused, mis uurivad, kui tihti inimesed aastas seksivad, ent sekslelude teemadel on nad tagasihoidlikud. Kui vaadata kogu maailma, siis kõige vabameelsemad sekslelude internetist ostjad on eurooplased ja neile järgnevad ameeriklased.

Milliseid sekslelusid sahtlisse varutakse?

Kõige populaarsemad sekslelud üle maailma on erinevatele naudingutele suunatud vibraatorid: klassikalised jänkud, G-punkti vibraatorid, anaalvibraatorid ja paaridele disainitud suristajad. Vibraatorid on kõige efektiivsemad abimehed orgasmi saavutamiseks ning enda ja oma partneri seksuaalsuse tundma õppimiseks. Valdav osa maailma naistest ei teakski, mis on orgasm, kui poleks vibraatoreid!

Teisel kohal on dildod. Enamasti eelistatakse realistliku välimusega dildosid. Kuigi dildoga üksi hullates on raske orgasmini jõuda, sütitab nende autentne välimus fantaasiaid ja pakub seeläbi naudinguid – dildo viib sind mõtetes kellegi käte vahele ja on suurepärane erootilise fantaasia täitmise abivahend.

Kolmandal kohal on peeniserõngad. Tänu Durexile on peeniserõngad jaekaubanduses kõige vabamalt kättesaadavad sekslelud. Suur osa eestlasi on selle tavalist patsikummi meenutava rõnga hankinud, teadmata, milleks see tegelikult mõeldud on. Teadmatusele järgneb pettumus ja uus ost lendab prügikasti. Musta Pantri perenaine Inna teeb puust ja punaseks, milleks peeniserõngad vajalikud on. Abimehed lahendavad naiste igipõlist muret, et mehe nauding kulmineerub kordades kiiremini kui temakese oma. Naiste teadlikkus selles osas, et ka neil on õigus orgasmile ja iga kireakt ei pea olema mehele suunatud kähkukas, kasvab infoajastul helikiirusel. Naised ei ole enam nii leplikud kui kümmekond aastat tagasi. Siinkohal on oluline eristada, et naise ja mehe jaoks tähendab kähkukas ajalises mõttes erinevat asja. Lõpuks on oluline, kas ekstaatiliselt hea on mõlemal partneril või ainult ühel – teadagi mehel.

Siin tulevad mängu peeniserõngad, mis pikendavad mehe erektsiooni kestust. Kujutage ette, et tõmbate tugeva kummi ümber randme. Sellega kaasneb pulseeriv tunne ja verevarustus jääks justkui ühte kohta ringlema. Rõngas ümber peenise muudab erektsiooni võimsamaks ja pikemaks, ent ei suurenda härra jaoks naudingu intensiivsust. Kui see arusaam on paigas, siis on ootused sekslelule õigesti paigas. Kui aga mehe prioriteedid on õigesti paigas, siis ei jäta ta naise naudingute Pandora laegast ehk kliitorit penetratsiooni ajal unarusse. Kõige tõhusamad peeniserõngad on disainitud kliitori 8000 närvil vibreerima ja oi kui nauditav see temakese jaoks on. Oluline on kliitorile rohkelt libestit või vedelat vibraatorit kanda. Vastasel juhul on see nagu naha kratsimine, mis muutub kiirelt ebamugavusest valuks. Kui peeniserõnga peal asuv vibreeriv kuulike on liiga väike või võimsusest jääb puudu, siis jätab see naise külmaks. Vibratsioonid lihtsalt ei ulatu kliitori mõnunärvideni. Seega peeniserõnga ABC:

pikendab erektsiooni kestust, et ka temake jõuaks orgasmini,

kliitorit masseerivad vibratsioonid peavad olema piisavalt võimsad ja vibrokuul peab ulatuma penetratsiooni ajal kliitorini.

Kliitorit masseeriv peeniserõngas Fifty Shades

Miks inimesed sekslelusid vajavad?

BBC heidab valgust põnevatele faktidele sekslelude turu kohta. Nimelt on pea 65 protsenti sekslelude soetajatest naised, kes kulutavad aastas miljardeid eurosid naudingute saamiseks. Meeste jaoks on orgasmini jõudmine kordades kiirem ja kergem nauding kui naiste jaoks. Kui kõik naised oleksid oma meestega ausad, siis ütleksid vaid väga vähesed ja väga harva, et jõuavad klassikalise vaginaalse penetratsiooniga orgasmini. See uskumus on pigem nagu visalt edasi elav Loch Nessi koletise müüt.

Võiks arvata, et sekslelud on vaid üksikute inimeste räpased saladused. Tegelikkuses see nii ei ole. Paarid moodustavad suure osa turust. Rutiin ja meeste poole kallutatud nauding on põhjuseks, miks paarid oma suhet seksleludega vürtsitavad. Brittide suurima sekslelude müüja Lovehoney klientidest on suisa 70 protsenti pikaajalises suhtes.

Kas G-punkti polegi olemas?

G-punktist kui naise imetabasest erogeensest tsoonist kirjutas esimest korda Saksa teadlane Ernst Gräfenberg 1950. aastal. 30 aastat hiljem nimetati mõnuallikas Gräfenbergi auks G-punktiks. Sinna juurde käis ka üleskutse meestele, et keskenduge vallatlemisel nendele kohtadele, mis temakest kõige rohkem hullutavad. Nüüdseks on jõutud seisukohale, et naise vagiinas ei asu eraldi mõnunärvide kogumikku, vaid tegemist on kliitori närvidega, mis ulatuvad sügavale naise vagiinasse. Kliitoril on kaks korda rohkem mõnunärve kui peenisel – ligi 8000. Ainult 10 protsenti kliitorist jääb tupe välisosale ja ülejäänud on vagiinasse peidetud.

Teadupärast ei saa paljud naised vaginaalse penetratsiooni tulemusel orgasmi. Tegemist on füsioloogilise eripäraga, mil mõnunärvid ei saa klassikalise mees-naine hullamise käigus piisavalt stimulatsiooni. Nende naiste õnnistuseks on olemas kliitori stimuleerijad, mis võtavad ette tupe välisosale jäävad mõnunärvid. 70–75 protsenti naistest saab kliitorimassaažiga orgasmi ja see on nende jaoks kõige nauditavam.

Kitty vallatu kliitori stimuleerija Lelo Sona Sonic

Kliitori stimuleerija Lelo Sonic Sona

Naine saab ise enda orgasmide intensiivsust ja tõenäosust suurendada tupekuulidega. Võnkuvad tupekuulid tõstavad vaagnapõhja lihaste toonust ja suguakti ajal on tupelihaste kokkutõmbed tugevamad. See aga omakorda võimendab naudingut ja tekitab ka mehe jaoks tihedama tunde. Boonusena vananeb temake väärikalt, ilma et kõrgemas eas tekiks põiepidamatuse mure ja sellega kaasnevad kehalõhnad. Nimelt arendati tupekuulid esialgu põiepidamatuse raviks.

Leslie tupekuulide treeningkomplekt

Kuidas lihtsurelikud naised üldse vaginaalse orgasmini jõuavad?

Raamatu „She Comes First“ autor Ian Kerner selgitab, et kui mehed arvavad, et vaginaalse orgasmini jõudmiseks piisab ainult vaginaalsest penetratsioonist, siis on neil väga väike võimalus oma naisele tõelist orgasmi mõnulainet pakkuda. Vaginaalset orgasmi ei saada ilma kas või väikese kliitorimassaažita. Kui, siis väga harva. Põhjus on väga lihtne! Seksuoloog Susan Kaye jagab meestele ja naistele tarkusteri, miks see nii on. Kliitori nähtav osa on naise naudingute jäämäe tipp, moodustades vaid 10 protsenti Pandora laekast. Kliitori mõnunärvid ulatuvad sügavale naise vagiinasse. Teadlased on seisukohal, et enamik naiste orgasmidest on oma olemuselt kliitori orgasmid

Kui palju seksleludele kulutatakse?

Prognooside järgi kasvavad naiste kulutused seksleludele 2026. aastaks 30 miljardi euroni. Koos meestega süstitakse turgu umbes 50 miljardit. Alustatakse lihtsamatest ja odavama hinnaklassi toodetest. Esimesed ostud jäävad kolmandiku klientide puhul 20 euro piiridesse. Need lelud tuleb aga kogemuse suurenedes välja vahetada ja järgmised ostud jäävad juba vahemikku 20–50 eurot. Aeg värskendada oma suhet ja tuua lisasärtsu seksleludega!

