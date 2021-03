Kuidas naine orgasmini viia – seksikad naistepäeva kingisoovitused!

Naistepäeval tähistatakse naiste õiguseid, nende ilu ja võimu! Võid olla fantaasiavaene ning kinkida oma kallimale lilli ja šokolaadi … või siis hoopis midagi seksikat, et kireleek lõkkele puhuda. Šokolaad teeb paksuks ja lilled närtsivad, ent vallatud mälestused teevad rõõmu nii saajale kui ka kinkijale.

Matemaatika on aidanud aru saada paljudest suurtest küsimustest maailmas, näiteks miks 80 protsenti naistest teesklevad orgasmi ja ainult oma kallimast tihtilugu ei piisa, et rahuldust saada. Paarid nahistavad keskmiselt 33 sekundit kuni 44 minutit. Mediaan on aga 5,44 minutit. Seks lõpeb reeglina siis, kui mees saab orgasmi.

Nii, mehel kulub 5,44 minutit, aga naised vajavad umbes 20 minutit, et orgasmini jõuda. Sellepärast naised teesklevadki orgasmi. Aitab sellest! Pühi sõbrapäeval magamistoast tolm seksika kingitusega ja paku talle naudingut, mida ta väärib! Kui sina oled üks neist, kes nahistab kord kuni kaks nädalas ainult voodis enne uinumist, siis on soovitused just sinule.

Kingisoovitus 1: kliitorimassaaž on mehe salarelv naise hullutamiseks

75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad just nimelt kliitoril, kus asub ligi 8000 närvi. Kliitorimassaaž on oluline, et naine saaks hullamise ajal võimsa orgasmi. Käe või keelega kulub selleks ligi 20 minutit. Vibraatoriga vaid mõni minut. Ära unusta kliitorile rohkelt vee põhjal valmistatud libestit panna ja lisa vürtsi vedela vibraatoriga.

Kingisoovitus 2: võimsamad orgasmid NAISE VALLATUTE ORGASMIDE KOMPLEKTIGA

Orgasme täis pühad Naise Vallatute Orgasmide komplektiga, millest leiad:

No. Seveni kliitorit imeva ja limpsiva lelu. Amazonis üks ostetumaid sekslelusid on lihtsalt geniaalne! 75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad kliitoril. No. Seveni seksikas lelu limpsib ja imeb kliitorit nii, nagu ükski mees seda ilma kaelakrambita teha ei suuda. Sõrme või keelega kulub kliitoriorgasmiks 20–40 minutit, leluga vaid mõni minut;

Vibroh/Orgie Kissable vedela vibraatori. Mis on vedel vibraator? See on nii naisele kui ka mehele mõeldud geel, mis tekitab peale kandes sensatsioonilisi vibratsioonilaineid. Naine kannab ainult mõne tilga kliitoripiirkonda ja juba 30 sekundi pärast avaldub geeli särisev mõju. Mees võib meheaule suurema koguse kanda. Mõju kestab kuni 45 minutit. Kõige lihtsam viis vedela vibraatori mõju selgitada oleks, et see tundub, nagu paneks nõrga üheksavoldise patarei oma keeleotsale. Ja see on täiesti looduslik;

Intimichici lelude puhastusvahendi.





Kingisoovitus 3: tupekuulidega võimsamad orgasmid

Tupekuulid treenivad vaagnapõhjalihaseid. Kõik teavad, et meestele meeldib tihedam rohkem. Ent lisaks sellele tugevnevad naise orgasmid ja väheneb põiepidamatuse mure. Sünnitanud naiste vaagnapõhjalihased lõtvuvad ja vajavad toonuse taastumiseks Kegeli harjutuste tegemist. Algaja esimese tupekuuli raskuseks võiks olla kuni 60 grammi, edasijõudnuile 70–90 grammi ja eriti treenitud naisele üle 100 grammi. Hea tupekuul on valmistatud meditsiinilisest silikoonist ja võngub liikumise ajal.

Kingisoovitus 4: pikem erektsioon, et ka naine jõuaks orgasmini

Kuna mehed jõuavad orgasmini oluliselt kiiremini, on suureks abimeheks naise järeleootamisel peeniserõngad, mis pikendavad erektsiooni kestust ja peenise jäikust. Eriti mõnusad on peeniserõngad, mis masseerivad hullamise ajal naise kliitorit vibratsioonidega.

Eudora kliitoril vibreeriv peeniserõngas ja vedel vibraator Brazilian Balls

Kingisoovitus 5: sekspesu on parim viis partneri erutamiseks

Sekspesu annab selge signaali, mis järgmisena toimuma peaks, ja taganemisruumi ei ole. Rollimäng on üks põnevamaid viise suhtesse särtsu lisamiseks. Ulakas õde, vallatu koolitüdruk, eest kaetud, tagant avatud läbikumav pesu … kõik see erutab meie meeli.

Kingisoovitus 6: orgasmikreemid teevad mehe eest pool tööd ära

Orgasmikreeme tuntakse kui vedelaid vibraatoreid. Need erutavad naist ja teevad erogeensed tsoonid tundlikumaks. Mehe erektsioon on võimsam ja pikem. Sinu ja Tema orgasmikreem Dragon on loodud partneritele suguühte maksimaalseks nautimiseks.

Sinu ja Tema orgasmikreem Dragon ning Vibroh vedel vibraator

Kingisoovitus 7: kogu keha nauding Wand

Wandi vibraatorid on kõige võimsamad stimuleerijad ja masseerijad, mis turul saadaval. Eelkõige on nad kliitori stimuleerijad, ent vabastavad pingeid ka õlgadelt ja seljalt.

Erinevate uuringute kohaselt suurendab seksivaene elu stressi ja immuunsüsteemi nõrgenemist. Seksuaalse tervise eest hoolitsemine on igaühe enda kohustus. Orgasmid on äärmiselt tervislikud ja sekslelude toomine paarisuhtesse hoiab rutiini kaugel eemal.

