Kuidas püsisuhtes seks elus hoida?

Suhte algusfaasis on seks parim: kirglik, spontaanne ja nonstop. Kui alguse särts hääbub, hakkab kõik allamäge minema, kas pole? Tegelikkus ei ole nii must-valge. Iga paarisuhe on erinev ja kireleegi võimsus sõltub pealehakkamisest. Küll aga esineb teatav seaduspära seksuaalse särina kulgemises paarisuhte küpsedes. Musta Pantri perenaine Inna selgitab, kuidas ja miks seks paarisuhtes aastate jooksul muutub ning kuidas paratamatust seksiisu kadumisest hoolimata paarisuhe elus hoida.

Naine helistab mehele, et edastada teadaanne: „Kallis, täna on meil seks kell 17.00. Ise tead, kas jõuad või ei!“

Uue suhte algus on äärmiselt põnev ja pakub areeni eelkõige iseenda naudingutele keskendumiseks. Kui juba ollakse sealmaal, et sotsiaalmeedias end „suhtes“ staatusesse märgitakse, kaasneb sellega teatav seksuaalne vastutus oma kallima ees. On täiesti normaalne, et mõnede jaoks on oma kallima erotiseerimine väljakutse ja tõelist seksuaalset vabadust ja naudingut kogetakse siis, kui ollakse vallaline. Nendel inimestel jääb pahatihti üks silm metsa poole ja otsitakse vürtsi armukeste käte vahelt.

Uudsus on enamuse jaoks seksikas. Need, kes vajavad seksuaalsete piiride vabanemiseks püsisuhet, on vähemuses.

6-18 kuud mesinädalaid

Uuringute järgi naudivad paarid sel perioodil mesinädalaid. Armastajad on kui turteltuvid ja tunnevad piisavalt teineteise kehasid, seda, mis teda tõeliselt erutab. Esimesed 18 kuud on nautimiseks. Ent iga hea asi saab lõpuks otsa. Olles suhtes, näed paratamatult oma kallima madalpunkte, näiteks kaks päeva kõhulahtisust soojamaa reisil. Kui pärast seda ikka veel kirg leegitseb, on lootust, et suhe jääb püsima. 20-ndates naiste suust võib kuulda igatsevat ohet: „Kui vaid see särts kestaks kauem.“ See on täiesti normaalne, et uudsuse loor kaob iga suhte ümbert ja selle asemele tuleb tõeline läheduse tunne – intiimsus.

Püsisuhe või abielu = planeerimine, planeerimine, planeerimine

Fakt, et ollakse abielus, ei muuda paaride seksuaalset rahulolu ei paremaks ega halvemaks. Püsisuhe loob võimaluse katsetada oma partneriga koos uusi asju. Psychology Today rõhutab, et avatud suhted on saamas üha populaarsemaks. Paarid lepivad kokku tingimused ja ajaperioodi, mil tohitakse kas ühiselt või eraldi kõrvalsuhet pidada. Swingerlus, paaride vahetus, grupiseks ... need teemad käivad suhtest läbi peale suhte teist aastat. Õnnetud on need, kes põevad seksuaalse külgetõmbe hääbumist, ent ei julge sellest oma kallimaga rääkida. Mitte kõik paarid ei unista avatud suhtest. Seda teevad hinnanguliselt 4% paaridest. 10% naistest ja 18% uuringus osalenud meestest on osalenud vähemalt korra „kolmekas“. Enamuse jaoks piisab oma kallimast, ent orgasmilõhe naiste ja meeste vahel on suurim murekoht püsisuhtes olevate paaride jaoks. Libiido ei istu vaakumis, seda mõjutavad igapäevased mured nagu majalaen, karjääripüüdlused, pere loomine, vanemate eest hoolitsemine jne. Vanus on oluline faktor, mille tõttu kirg ja iha hääbuvad. Aastate kogunedes meeste testosterooni tase langeb ning naiste aktiivne libiido ehk see, mis iseenesest kallima läheduses süttib, jääb tahaplaanile. Alles jääb reaktiivne libiido, mis käivitub kallima võrgutuste ja entusiasmi mõjul.

Suhtesse saab särtsu tuua lihtsate rollimängu elementidega

Kuidas püsisuhtes seks elus hoida?

Planeerimine, planeerimine ja veelkord planeerimine. Pärast seitse aastat leivakapi jagamist on ebarealistlik oodata, et tekiks spontaanselt õige hetk, mil mõlemad partnerid on seksilainel. Vahel võib juhtuda, ent seks jääb harvaks külaliseks, kui ainult spontaansusele lootma jääda. Trenni tegemiseks, sõpradega õhtustamiseks võetakse aega ja lepitakse kokku, kus ja millal. See võib tunduda imelik, et ka seks tuleb kalendrisse kirja panna, aga suhteterapeudid just seesugust nõu vaevlevatele paaridele annavad. Leppige püsiajad kokku ja pidage sellest kinni. Seksuaalne rahulolematus lõhub suhte ja selle eest tuleb end kaitsta nagu koroonaviiruse eest.

Looduslikud potentsi ja libiido turgutajad

Lapsed ja seksuaalsuse surm?

Laste saamine on äärmiselt oluline aspekt elus, ent pahatihti kaasneb laste saamisega seksuaalsuse surm. Seksuaalne rahulolu on üks vaimse tasakaalu ja füüsilise heaolu alustalasid. Laste saabumisega suruvad eelkõige naised oma elus seksi tahaplaanile. Naisi tabab emadusega sündroom nimega „liiga palju puudutusi“. On täiesti normaalne, et naine, kes varem nautis rindade silitust, ei luba enam meest oma nibude lähedale. Kui terve päev on põngerjad naise seljas roninud ja teda sikutanud, siis on arusaadav, et puudutuste limiit saab täis. Siin on käes murdepunkt, kus paarid peavad ühiselt otsustama võtta aega teineteise ja seksi jaoks. Laste trenniaegadele lisaks tuleb märkmikusse märkida happy-hour-ajad oma mehega. Telekas on suurepärane lapsehoidja. Lapsed saavad edukalt 20 minutit multikaid vaadata, kui lapsevanemad teineteise jaoks aega võtavad. Kui õhtuks on väsimus liiga suur, siis hommikuseks pakub head alternatiivi. Igast üürikesest korrast on abi, et libiido lõplikult oma kohvreid ei pakiks. Romantiline õhtusöök küünlavalgel ei ole lapsevanemate argipäevas enam eelmängu osa ja kireleegi hoidmiseks tuleb võtta selleks aega.

Paaride vibraator on parim abivahend temakese orgasmini jõudmiseks

Seks pärast menopausi

Naise östrogeeni tase langeb menopausi tagajärjel. Ühest küljest ei blokeeri laste kantseldamise mure enam libiidot ja aega oma mehe jaoks on piisavalt. Naise enesekindlus ja rahulolu oma kehaga on selles eas tipus. Kompleksid ja ebakindlus on jäänud seljataha ning see on seksuaalselt äärmiselt vabastav tunne. Teisest küljest on loodus jätnud oma jälje ja naise loomulik libiido on madal. Mehed on reeglina keskeast edasi suuremad seksihuvilised kui naised. Naise libiido vajab hormoonide turgutust ja kindlasti libestit, kuna vagiinat kimbutab kuivus, mis võib rikkuda kogu seksuaalse naudingu.

Eelmäng on salarelv keskealiste naiste orgasmideni – võtke selleks aega

Imeretsepti, mis kõikide suhete jaoks sobib, pole olemas. Mõni paar vajab avatud suhet, enamusele piisab teineteisest. Heal seksil ei ole suhtes valmimise tähtaega nagu mõnel projektil. Tasub enda seksuaalset suhet kriitilise pilguga hinnata ja küsida – mida ma saan paremini teha oma kallima heaks? Iga muutus algab iseendast ja auhind ei jää tulemata.

