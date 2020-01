Meeste salajased hirmud magamistoas

Mehed on seksuaalselt palju aktiivsemad kui naised. Nad on äärmiselt võistlusjanulised ja võimalusel ületaksid igal järgneval korral iseenda seksuaalse soorituse, et ikka kõrgemale, kaugemale ja kiiremini jõuda. Must Panter erootikapood selgitab, et seksi eesmärk ei ole siiski parem sooritus, vaid nauding, lõbu ja rõõm.

Enamus mehi tunnevad muret, kas nad on voodis piisavalt head. Oma mehele kinnitavad naised ikka, et muidugi, kallike, oled! Mehed kardavad, et sõbrannadele räägitakse, mida tegelikult asjast arvatakse. Tegelikkuses on naiste puhul emotsionaalne side äärmiselt oluline. Kui see on olemas, siis naudivad nad mehe trikke voodis kordades rohkem!

Hirm # 1: Naine ei saa voodis orgasmi ja mees on voodis halb!

Kuna statistiliselt ei saa üle poolte naistest orgasme, siis on sellel hirmul kahjuks tõepõhi all. Matemaatiliselt on üsna lihtne aru saada, miks see nii on. Paarid nahistavad keskmiselt 33 sekundit kuni 44 minutit. Mediaan on aga 5,44min. Seks lõpeb reeglina siis, kui mees saab orgasmi.

Nii, mehel kulub 5.44 minutit, aga naised vajavad umbes 20 minutit, et orgasmini jõuda! Sellepärast naised teesklevadki orgasme. Naised on truud erootikapoodide kliendid, kuna vajavad orgasmiks vaginaalsest penetratsioonist midagi enamat.

Mida naine siis voodis vajab? Eelkõige vaheldust! Oluline on meeles pidada, et 75% naiste orgasmidest toimuvad kliitoril ja see on kui orgasmilaeka võti! Vibreerivad peenisesuurendajad on tõelised salarelvad.

Igas vallatuste sahtlis võiks olla ka naise orgasmikreem ja kliitori stimuleerija, mis mõne minutiga naise nullist sajani viib.

Hirm # 2: Enneaegne ejakulatsioon

Umbes 20–30% meestest esineb probleeme seemnepurske tagasihoidmisega ja tegemist on kõige sagedasema meeste seksuaalhäirega. Juhul kui seemnepurse toimub kiiremini kui üks minut pärast suguühte algust, tuleb meditsiinilist abi otsida. Ent kui naine pole veel finišisse jõudud, siis on erektsiooni pikendamiseks tuimestavad geelid ja peeniserõngad, mis hoiavad mehe ejakulatsiooni tagasi. Peeniserõngas ei tee orgasmi lahjemaks… vastupidi! Tõmba rõngas ära, kui naine on juba tipus, ja saage koos võimas orgasm.

Hirm # 3: Erektsioon vajub enne lõppu ära

See on naise jaoks suur pettumus. Nagu matustelgi – pole selge, mida sellises olukorras ikkagi ütlema või tegema peaks. Naised seda füüsiliselt ise kogeda ei saa, ent ilmselt on seda kindlasti näinud. Lahendus on siiski olemas! Super abimehed on orgasmikreemid ja stimuleerijad.

Hirm # 4: Kas peenis on väike?

Suurem lustipill on igati tore, ent meheau saab peenist suurendavate mansettidega muuta täpselt nii suureks kui vaja. Kuna g-punkt asub tupeavast 2,5-8cm kaugusel, siis ei pea peenis suur olema. Palju suurema efekti rahuldust pakkuvale voodielule annavad trimmis tupelihased. Kõik teavad, et meestele meeldib tihedam rohkem. Naine saab tupelihaste treenimisega nende toonust suurendada, millega kaasnevad temakese jaoks võimsamad orgasmid. Igal naisel peab sahtlis olema tupekuulike.

