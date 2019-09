Mida mees naiselt voodis tahab?

Must Panter erootikapood aitab mõista, mida mees naiselt voodis ootab!



Eksperdid, mehed ja seksuaalterapeudid on ühel nõul, et naised ignoreerivad voodis mehe vajadusi. Ei, tegemist ei ole metsikute sekspooside ja orgiatega, aga kõik mehed tõesti unistavad oraalseksist. Seda me juba teame! Me jagame palju intrigeerivamaid nõuandeid, mis rõõmustavad naisi.

Naine, liiguta end voodis

Meritähed on ilusad ainult ookeani põhjas. Mees ootab, et naine võtaks enda naudingu eest vastutuse! Iga naine peaks teadma, et keele või sõrmega kliitori orgasmini 99% ei jõua, kuna selleks kulub liiga kaua aega ja mees saab enne lihasekrambid. Naise sahtlis peab olema kliitorimasseerija või vibreeriv peeniserõngas, mis aitab mehel naise mõne minutiga taevani viia. Naine, näita ise mehele, mis ja kuidas sulle kõige rohkem meeldib!

Armasta iseenda keha veidikene rohkem



Meest ei huvita naise voldikesed ja kintsu ümbermõõt. Kõige demotiveerivam on alasti vinguv naine. Pane selga vallatu kehasukk ja demonstreeri seksuaalset enesekindlust. Midagi seksikamat ei saagi olla. Meest ei huvita, kui sa enesekindlust kasvõi teeskled. Mõte loeb!

Ära käitu nagu suuseks oleks vastik

Oi, kuidas mehed oraalseksi armastavad! Naised, ärge hoidke end tagasi – see on meeste sagedasim nõuanne. Enamik mehi eelistab, et naine lõpuks ka oma töö tulemuse alla neelaks. Suuseks on naise jaoks nauditavam maitselibestitega.

Algata hullamine ise

Seda kuuleme kõigilt! Mehelt oodatakse igal hetkel 100% etteastet, aga see ei ole sekspertide arvates realistlik. Mehi erutab, kui naine ilmub silmapiirile seksikas pesus või veelgi ulakamalt – seksikas kostüümis ja saadab selge signaali – let’s go! Kui mees peab iga kord ohjad enda kätte võtma ja naine mängib meritähte, tekitab see mehes tunde, nagu teda ei ihaldataks.

Proovi neid asju, mida ma nägid pornolehel

Just noortel meestel on mõneti petlik ettekujutus sellest, milline peaks tavaline seks olema ja ootavad naiselt palju enamat. Porno võib lähisuhtele mürgiselt mõjuda. Kui aga rääkida seksuaalfantaasiatest, võib see olla väga erutav. Väike sidumismäng, rollimäng, seotud silmadega lingam-massaaž, anaallõbud ja naine on mehe silmis seksikam kui Playboy jänku. "Fifty Shades of Grey" vallatud fantaasiad on põhjusega üle kogu maailma laineid löönud.

Ära kritiseeri meest voodis

Kriitika tapab libiidot nagu round-up võililli. Selle asemel, et viriseda stiilis “sa ei tee kunagi…”, proovi suunata julgustavalt: “mulle meeldiks, kui sa…”. Ära võta seda isiklikult, kui mehe erektsioon selleks korraks vaibub! Stressis, väsinud või ärev mees võib seksist puhkust võtta ja asi ei ole naises.

Kui mehel ei ole piisavalt suur või kõva, siis selle vastu on abi peeniserõngastest, mis masseerivad vibreerides väga mõnusalt ka naist. Poolikut erektsiooni saab võimendada erektsioonikreemidega ja liiga suurt erutust saab tagasi tõmmata delay-geelidega.





Naine, kasuta käsi palju rohkem

Mees ootab, et naine oleks voodis palju aktiivsem, alustades eelmängu kätega. Silita tema meheau, kaela, sikuta juukseid, pigista rannet. Kui ulatud, siis isegi tagumikku. Silitamine paneb ka mehe tundma, et ta on hoitud ja tema eest hoolitsetakse.

