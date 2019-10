Miks mehed armukesi otsivad?

Naised tahavad alati olla mehe jaoks see üks ja ainus. Aga mehe ja naise ajupoolkerad töötavad erinevalt. Peame meeles pidama, et naise jaoks tähendab seksuaalne lähedus intiimsust, usaldust ja avatust. Mehed aga ei kiindu naistesse ainult seetõttu, et on koos linade vahel püherdatud. Erootikapood Must Panter selgitab, kuidas naise seksiiha taastada ja mehe pilk ilma pingutuseta oma kallimal hoida.

Hiina meditsiini järgi ei olene mehe truudus pelgalt naise seksuaalsetest oskustest. Emake loodus on kinkinud naisele ilu, energia, seksuaalsuse ja libiido. See on looduse viis programmeerida naisi partnereid otsima ja lapsi saama. Nooruses on naise libiido võimsaim ja seetõttu tunneb enamik mehi tõmmet noorte naiste poole. Mehed tunnetavad noore naise elujõudu ja pakatavat energiat intuitiivselt.

Käsi püsti, kes on tundnud ebamugavust, kui tema mees suhtleb noore särava naisega!

Kui sul on õiged teadmised ja vahendid, saad ka sina oma seksuaalse energia kiirgama panna ja mehe pilk püsib sinul. Pärast sünnitust või 20. eluaastaid hakkab naine oma energiat kaotama. See on looduse viis öelda: „Noh, kullake, oled oma küünla lühikeseks põletanud ja sul ei ole enam nii palju seksuaalset energiat vaja.“ See oleneb sinust, kui kaua sa tahad oma seksuaalsuse leeki põlevana hoida. Enamik naisi on selle loodusseadusega kursis ja sellega leppinud. Ilu ja noorus on kaduvad nähtused ning ilusalongid ja dieeditamine pakuvad ainult lühiajalist lohutust.

Rohkem kui 5000 aastat tagasi avastas Hiina meditsiin võimsa tööriista naise seksuaalse tervise ja energia taastamiseks. Ja seda suurema pingutuseta. Naise libiido võti peitub tema emakas.

On ju emakas see, mis loob uut elu! Ja hiinlasi on maailmas väga palju.

Kui naine jätab oma emaka hooletusse, siis tema kirg ja seksuaalne iha kaovad ning mehe pilk pöördub säravamate naiste poole. Naine aga tabab end erinevate günekoloogiliste murede küüsist: tsüstid, tupelihaste lõtvumine, seened.

Seda teavad kõik, et meestele meeldib tihedam rohkem!

Aeg ja sünnitused muudavad tupelihased lõdvaks ning naine saab orgasmi üha vaevalisemalt. „Mitte täna, kallis,“ on meestele tuttav repliik. Seksist saab kohustus, mitte nauding. Mees vajab seksi, aga naine enam mitte. Kõigepealt kaob partnerite vaheline seksuaalne ja seejärel emotsionaalne lähedus. Armastajatest saavad toakaaslased. Mees väsib mangumisest ja pöördub armukese poole.

Lahendus on tupelihaste eest hoolitsemine. Tupekuulid on iga naise must-have. Eriti pärast laste saamist. Hiinas hakati juba 5000 aastat tagasi tupelihaste kaudu seksuaalse energia taastamiseks tupemune kasutama. Toonuses tupelihased äratavad naise libiido ellu ja ta naudib taas seksuaalset lähedust. Lisaks on tupekuulidel veel palju kasulikke kõrvalmõjusid:

aitavad vähendada PMS-i vaevusi ja menstruaalkrampe,

toetavad põit, emakat ja pärasoolt,

parandavad uriinipidavust,

leevendavad menopausi sümptomeid, tasakaalustavad östrogeenitaset,

aitavad taastuda sünnitusest,

aitavad üle saada seksuaalsetest traumadest.

Kuidas vaagnapõhjalihaseid treenida?

Tupekuulid on spetsiaalselt välja töötatud vaagnapõhjalihaste treeninguks. Intiimpiirkonna jaoks on parim materjal silikoon ning soovitame eelkõige meditsiinilist silikooni. Algajale sobivad umbes 50-grammised, edasijõudnule umbes 70-grammised ja intensiivsemaks treeninguks 90–140 grammi raskused kuulid.

Kaasaegsed kuulid võnguvad tupes vaikselt ja tõhusalt nii, et saad igapäevaseid toimetusi tehes lihaseid treenida. Selleks ei pea voodis pikali olema ja tupelihaste kokkutõmbeid tegema. Valides eri raskusega tupekuulid, treeni iga raskusega üks kord päevas 5–30 minutit kuu aega järjest. Seejärel jätka treeningut järgmise raskusastmega sama treeningprogrammi järgi. Tõmba lihaseid kordustena kokku ja lõdvestu kümnesekundiliste intervallidena. Viimased 30 päeva treeni kõige raskema kuulikesega. Isegi viieminutilisest treeningust päevas on kasu!

Tupekuulide ostmisel on oluline jälgida nende kvaliteeti, sest odavad kuulid sisaldavad tihti kehale ohtlikke ühendeid ning kerged kuulid ei treeni lihaseid. Intiimpiirkonna jaoks on parim materjal meditsiiniline silikoon ning kergeks paigaldamiseks ja eemaldamiseks on heal kuulikesel aasake. Lõbusat vaheldust pakuvad vibreerivad kuulid, mis stimuleerivad treeningu ajal G-punkti. Hea vibrokuul on 5–7 cm pikk. Selliselt puudutab see kindlalt tupe avast 2,5–7 cm kaugusel asuvat G-punkti.

