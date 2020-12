Miks tülitsemine on seksuaalselt nii erutav?

Ärevus ja erutus – need kaks tunnet on omavahel õed, mis panevad südame kiiremini tuksuma ning kopsud õhku ahmima.

Hollywoodi filmidest on tuttavad stseenid, kus mees ja naine tülitsevad. Keset tulist vaidlust lükkab mees naise vastu seina, nad suudlevad ja järgneb kuum seks. Sellega on tüli läbi ja suhe taastunud. Lepitusseks on legendaarselt hea.

Kõik, kel on õnnestunud seda kirehoogu nautida, teavad, kui meeliülendav see on. Probleemide lahendamise vaatevinklist ei lahenda seks justkui midagi, seks ei ole magamistoa Kreeka-Rooma maadlus, millest üks väljub võitjana. Ometi muutub vihahoog vastupandamatuks kireks ja kõik ratsionaalne asendub sooviga „seksi minuga, nagu sa vihkaksid mind”.

Aga miks see nii on? Miks me vihasena seksuaalselt erutume? Kas see on mingi hälve ja vajame teraapiat, et lahendada tülisid dialoogi teel, mitte seksides? Eksperdid ja psühholoogid aitavad aru saada, mis seos on vihal ja ihal.

Teekond lepitusseksini kui sõit Ameerika mägedel

Ärevus ja erutus – need kaks tunnet on omavahel õed, mis panevad südame kiiremini tuksuma ning kopsud õhku ahmima. Kui me oma kallimaga tüliõuna närime, vabaneb meie kehas terve hulk hormoone: testosteroon, adrenaliin ja stressihormoon kortisool. Seksuoloog Jenni Skyler selgitab, et tänu kortisoolile tunneme meeletut kirehoogu ehk teisisõnu läheduse vajadust, mida seks pakub.

Seepärast ongi nii ahvatlev oma kallima käte vahele viskuda ja kõik ära unustada, ehkki teema pole lahendatud. Kuigi viha on peal, ei jõua me ära oodata, et „ma olen sinu peale vihane” seks võiks alata. Orgasmiga vabanevad kehas omakorda õnne- ja armastusehormoonid dopamiin ning oksütotsiin. Tülitsemise käigus ajavad hormoonid meid pöördesse ja seksides jõuame taevaliku rahuni, see on kui sõit Ameerika mägedel.

Nauding on laksu kaugusel – sulle meeldib sadomasohhism

Viha, kire, valu ja naudingu vahel on tugev seos. Neile, kes naudivad sidumismänge ja ootavad laksule järgnevat mõnulainet, mõjub tülitsemine eriti erutavalt. BDSMi naudingute juurde käivad rollimängu elemendid. Üks korralik tüli loob pinnase kuumale lepitusseksile, mil paha tüdruku käed tuleb raudadesse panna. Kui sina oled üks neist, kes naudib lepitusseksi, ei tähenda see, et oled kapis pesitsev BDSMi fänn, ent kui sa seda oled, on lepitusseks sinu jaoks tavapärasest palju magusam.

Seks on traumaga toimetulemise viis

Traumaatilised läbielamised varajases nooruses võivad mõnel juhul küpsemas eas seostuda seksuaalsete tunnetega, ilma et me nende seoste põhjuseid aduksime. Tülitsedes käivituvad meie ajus kaugele ulatuvad lülitid. Kunagine ülitugeva viha või tüli läbielamine võib olla põhjuseks, miks tunned alati oma kallimaga tülitsedes seksuaalset erutust. Seks pühib minema hüljatuse hirmu ja tekitab turvatunde, mida keha ja meel ärevushetkel väga vajavad. Viha muutub õrnuseks ja romantikaks.

Head asja ei saa olla liiga palju

Lepitusseks on võimas! Aga sellepärast ei tohi veel oma kallimaga iga väikese asja pärast tüli norima hakata, sest on ka muid viise oma magamistoast tolmu minema pühkimiseks. Kui leiad, et teie suhe on väga hea ainult vahetult pärast suuri tülisid, siis tasub kriitilise meelega kaaluda lahku minemist ja tervema suhte otsingutele suundumist.

