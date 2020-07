Milliseid orgasme naised vajavad – õpime lesbidelt!

Kuidas on nii, et heterosuhtes paarid on oma sugueluga aja jooksul üha vähem rahul ja mida teevad lesbid õigesti? Milliseid orgasme naised vajavad?

Mis saab seksist pärast abielu? Kas mehed ja naised kogevad neid muutuseid ühtemoodi?

Seks kõrgemas eas on tihti naiste jaoks rahuldavam ja emake loodus on sellele kaasa aidanud. Kuigi naise tupelihaste toonus langeb ja vajab orgasmide nautimiseks tupekuulidega treenimist ja mehed on väärikas eas kimpus erektsiooni hoidmisega, siis sellel võib naise jaoks olla positiivne efekt, kuna vaginaalse penetratsiooni kestvus on küll lühem, aga massaaž, silitused, hellitused, kallistused, suudlused kestavad kauem ning temakese keha ja meeled jõuavad täielikult erutuda.

Mis juhtub seksiga püsisuhtes?

Uuringute järgi on pikaajalises suhtes olevate paaride seksuaalne rahuldatus ajas langev. Vanematel paaridel on kõrgem rahulolu oma suhtega, ent mitte sugueluga. Mida kauem koos, seda kuivem paar? Positiivse aspektina leidsid teadlased, et kui paarid oma sugueluga suhte alguses väga rahul ei olnud, siis ei tähendanud see seda, et nad hiljem ühist keelt ei leidnud ja jäidki halba seksi praktiseerima. Oleme siiski enda õnne sepad, kui teame, mida teha!

Rahulolu oma suhte ja sugueluga käivad valdavalt käsikäes. Seega kui soovime, et suhe püsiks, siis heal seksil on selles väga oluline roll. Siinkohal ei tähenda kvantiteet sama mis kvaliteet. Rahulolematus ühiste hullamiste kvaliteedi üle viib seksuaalpingeteni. Kuna eestlased ei ole kommunikatsioonis just maailmameistrid, ja seda eriti nii delikaatsetes teemades nagu seks, siis kipuvad seksuaalpinged suhteid käärima ajama, ilma et partner sellest aru saakski.

Naiste libiido on meeste omast madalam juba suhte algusest saati, kuigi alguses nauditakse perioodi, mil ei suudeta käsi teineteisest eemal hoida. Naised on tublid perehoidjad ja teesklejad. Isegi universaalses trendis, mil naiste rahulolu oma sugueluga on suhte jooksul langev, ei tähenda see seda, et nad ilmtingimata harvemini oma kallimat ligi laseksid. Käed üles mehed, kelle naine on neid petnud nii, et kodus ei olnud temakese huvi uue armukese vastu pikka aega märgatav? Naised lepivad pikaajalises suhtes keskpäraste suguaktidega palju kergemini kui mehed. See aga ei tähenda, et see vastuvõetav oleks. Mehed saavad lihtsate vahenditega naise rahuldatust tõsta. Seksuaalne iha on ajas muutuv ja kire hoidmine nõuab tööd ja vaeva. Mitte ükski paar ei ole sellest säästetud.

Sotsiooloog Edward O. Laumann on aastaid uurinud paaride vahelisi seksuaalseid käitumisi.

Üks tema loosungeid on, et seks toodab õnnelike pensionäre! Naised kipuvad oma suguelus pettuma ja löövad käega. „On, nagu on suhtumine“! Naise kirg ja iha kallima vastu jahtub aja jooksul. Mehed on palju tublimad kirehoidjad, ent märkavad temakese jahenemist ja liiguvad uutele jahimaadele edasi palju kergekäelisemalt kui naised.

Milliseid orgasme naised vajavad!

Kuidas pikaajalises suhtes seks mõlema jaoks rahuldavana hoida? Võtame kõigepealt teadmiseks, et naised pettuvad oma suguelus kergesti, ent otsustavad ära kannatada. Mehed ei pettu, aga ei kannata ära ka. Kalu on ju meres palju. 90% meestest on pornoga sinasuhtes, ent see täidab tühimiku ainult ajutiselt. Naised heidavad tihti teraapiakabinetis oma abikaasadele ette, et mees ei hooli tema vajadustest üldse. See ei ole tõsi! Mehed väga hoolivad, et naisel oleks voodis hea, ent ei tea sageli, mida see tähendab. Seega teeme puust ja punaselt selgeks, milliseid orgasme naised vajavad!

Õpime lesbidelt!

Teadlased on jõudnud järeldustele, et lesbisuhetes olevad naised naudivad 15% sagedamini ja võimsamaid orgasme. Kuidas see saab olla? Nii omasooiharad kui heteroseksuaalsed naised on uuringutes kõige nauditavamateks orgasmideks hinnanud oraalseksi tulemusel saadud orgasme. Lesbid lihtsalt praktiseerivad seda tihedamini. Siinkohal on naised ise oma rahulolematuses süüdi. Enamus mehi on valmis oma kallimale oraalseid mõnusid pakkuma, ent naised ei lase neid ligi, kuna mure kehalõhnade, minapildi jne ees ei lase neil end lõdvaks lasta. Võimas orgasm vajab tekkimiseks argimõtetest täielikku lahti laskmist.

Mida lesbid veel õigesti teevad?

Teine erinevus, mis 822 lesbi seksuaalse käitumise uurimisel selgus, oli erinevus nende vallatlemiste kestvuses. Naised hullavad omavahel keskmiselt 30-45min, samas kui mehe ja naise vaheline hullamine kestab 15-30min. Mis seos orgasmil ja hullamise kestvusel on? Võiks arvata, et mida pikem penetratsioon, seda rohkem naise g-punkti erutus kulmineerub. Aga oh ei! Pikem kestvus naiste omavahelisel hullamisel sisustatakse hellitustega: rinnad, kõht, selg... palju libestit ja massaaži seal, kus naisel kõige rohkem mõnunärve on – kliitoril. Naise seksuaalne erutus on kombinatsioon neist aktsioonidest, mitte ainult vaginaalse penetratsiooni tulemus.

Kliitori massaaž ei ole eelmäng

See ongi stimulatsioon, mida naine vajab, et oma suguelu ja suhtega pikas perspektiivis rahul olla. Orgasme on erinevaid. Iga naine, kes on saanud vähemalt kaks orgasmi, teab, et need ei olnud ühesugused. On lokaalseid pinge vabanemise mõnulaineid ja on kogu keha raputavaid maavärinaid. Vaginaalne penetratsiooni seostub enamuste jaoks selle õige teena naudingute maailma. Meeste jaoks see nii ongi, ent naised vajavad vaginaalse orgasmini jõudmiseks silitusi ja kliitori hellitusi. Seksuaalne teadlikkus naise keha eripäradest on kahjuks madal ja ka naised ise piiravad oma naudingute potentsiaali kõiksuguste tabudega.

Rahvusvahelisel orgasmi kuul on aeg olukorda muuta ja võtta vastutus oma suhte rahulolu üle! Aktsepteerime teaduslikku fakti, et naiste orgasmi võti ei ole ainult vaginaalne penetratsiooni! On tegevused, mida naised väga naudivad, nagu: suudlused, rindade hellitused, kallistused, silitused, näpukad ja penetratsioon. Ja siis on tegevused, mis vallandavad mõnunärvides orgasmi laviini: kliitori 8000 närvi, mis ulatuvad g-punktini välja.

Mammuterektsioonidest üksinda ei piisa pikaajaliseks õnnelikuks suhteks. Mehe seksuaalse rahuldatuse ja õnneliku suhte võti on tema naise orgasmid!

Kolmekas: sina, tema ja vibraator

Pea 50% naistest USAs omavad vähemalt ühte vibraatorit ja saavad vibraatoriga väga lihtsalt orgasmi. Kõigest 10% paaridest kasutavad spetsiaalseid paaride ühisteks naudinguteks disainitud vibraatoreid. Müts maha ja aplaus nende eesrindlike meeste ees!

Paaride vibraatorid teevad mehe eest kliitori mudimise töö ära.

Naine on oma fantaasiates salamisi ulakas. Pea 56.5% naistest on fantaseerinud seksist kahe mehega. Seda fantaasiat saab vallatute abivahenditega lihtsalt teostada ☺

Topelt Pahandus strap-on

Orgasm on nagu naer. Seda ei saa teisele anda. Armastajad saavad orgasmiprotsessi kas takistada või esile kutsuda, ent inimene ise vastutab oma orgasmi teekonna eest! Lase end vabaks ja kuula teadlasi selles osas, mis naise keha helisema paneb.

