Millises vanuses sekspartneritest salamisi unistatakse?

Naine valib eelistatavalt partneri, kes on temast kuni kaks aastat noorem või kuni viis aastat vanem. Meeste puhul on see vahemik veidi suurem, nemad eelistavad naisi, kes on neist kuni kuus aastat nooremad või kuni viis aastat vanemad. Siiski on tavalisem, et mehel on noorem naine, kui et naisel noorem mees. Mehed unistavad hoolimata oma vanusest kahekümnendates naistest. Mida rohkem aastaid mehel turjal, seda vabameelsem on tema unistuste daamide vanusevahemik. Teadlaste sõnul vananevad mehed kiiremini kui nende unistuste partnerid.

Miks siiski ei ole iga mehe käevangus kahekümnendates neiu?

Naiste viljakus on haripunktis teismeliseeast kuni kahekümnendate teise pooleni. Naised on selles vanuses partneri valikul väga kriitilised, nii et neile muljet avaldada on meeste jaoks paras katsumus. Evolutionary Psychology tehtud uuringus osales 2655 täiskasvanut vanuses 18–50. Uuringust selgus, et mehed eelistavad reeglina endast nooremaid naisi. See vast ei ole kellegi jaoks uudiskünnist ületav uus teadmine. Loodus on paarisuhete piirjooned paika pannud, jättes naistele otsustusvõimu. Tänu naiste eelistustele jagada naudinguid ainult meestega, kelle vanus jääb nende omaga võrreldes vahemikku –2 kuni +5 aastat, ei ole täitunud paljude meeste unistus endast oluliselt nooremast naisest. Aga unistatakse siiski.

Musta Pantri perenaine Inna meenutab toredat vestlust sõbrannadega, mille pidas kahekümnendates eluaastates maha Moskva kohvikus. Selles vanuses oli mehe juures kolm olulist kriteeriumit: hell süda, seks ja raha.

Kahekümnendate lõpus jõuti sama seltskonnaga järeldusele, et kui mehel on kaks kolmest olemas, siis on juba väga hea. Kolmekümnendates piisavat, kui üks kolmest on olemas. Selle peale sõbrannadega nagu ei tuldudki, et mehe enda eelistused kuidagi valiku tegemisel olulised oleksid. Oluline on ikka see, mis naist mehe juures ligi tõmbab. Piinlik meenutadagi, aga emake loodus on naised selliseks loonud.

See, et mehele tuleb nooremate naiste seltskonnas sära silmadesse, ei tähenda aga ilmtingimata seda, et ta kohe midagi ette võtab ja omaealise partneri uuema versiooni vastu välja vahetab. Lõbutüdrukute sissetulekuid uurides on aga selgunud, et kui juba hullama minnakse, siis ikka kahekümnendates neiudega.

Mehed tunnevad suurt uhkust ja nende sõbrad salamisi kadedust, kui mehe voodit soojendab noor, kaunis naine. Sellise suhte puhul eeldatakse kohe, et neil on väga särtsakas voodielu. Noor naine aga ootab vanemalt mehelt samasugust sooritust, kui noorem mees seda pakuks. Seega on vanematel meestel nooremate naistega tegeledes alati pinge peal. Suhte suurim vaenlane on rutiin ja halluse tekkides on loomulik, et hakatakse ringi vaatama. Tennisetreenerist või assistendist armuke on klišeed elust enesest.

Seksuaalne aktiivsus ja huvi on vanuse põhjal ennustatav

Paraku on püsisuhtes olevate paaride regulaarne suguelu aastate kuhjumisel langustrendis. Kinsey instituudi uuringust järeldub, et vanus on peamine seksi seaduspära ennustaja. Kahekümnendates eluaastates seksitakse keskmiselt 2–3 korda nädalas. Paarid vanuses 30–39 seksivad keskmiselt 86 korda aastas, ehk 1,6 korda nädalas. Neljakümnendates paarid jagavad armuvilju 0,8 korda nädalas ehk umbes 40 korda aastas, sealt edasi jääb rõõmupäevi veelgi vähemaks.

Üheks libiido languse põhjuseks on hormonaalne tasakaal, ent selle osatähtsus on väiksem, kui terviseseisundiga seotud tegurid. Libiidot pärsivad tugevalt stress, vähene liikumine, alkoholi liigtarvitamine ja ülekaal. Nagu saarlased seksihuvi puudumise kohta ütleksid: „See on küll su oma viga!” Inna Must paneb paaridele südamele teineteise seksuaalseid vajadusi mitte ignoreerida ja julgustab tooma magamistuppa rohkelt vaheldust. Seksuaalne aktiivsus on ajas vähenev, ent selle kvaliteet mitte.

Kümme tootesoovitust nauditavamaks sugueluks

1. TANGO KLIITORIL VIBREERIV PEENISERÕNGAS JA ANAALTAPP

Tango puhul on piiranguks ainult fantaasia. Abimees on varustatud kolme funktsionaalsusega. Kasuta seda peeniserõngana, mis pikendab mehe erektsiooni kestust ja masseerib suguühte ajal naise naudingute Pandora laegast ehk kliitorit. Tango geniaalselt ergonoomiline kuju sobib ideaalselt ka anaalseks või vaginaalseks stimulatsiooniks.

2. PULDIST JUHITAV VIBROMUNA JAN

JAN on vallatu saladus nii üksinda kui ka partneriga nautimiseks. G-punkt asub tupe avast 2,5–7,5 cm kaugusel ja JAN vibreerib täpselt õiges kohas. Anna pult kallima kätte ja vallatlege kõikjal, kuhu iganes fantaasia teid viib.

3. ARMUKESTE FANTAASIA BDSM-KOMPLEKT ALGAJATELE

Keegi meist ei taha iga päev sama toitu süüa või iga kord sama seksirutiini läbida. BDSM-komplekt algajatele viib teid hullamise turvatsoonist välja ja pakub vallatut vaheldust.

4. ZARA PULDIGA JUHITAV PÜKSIKUVIBRAATOR

Püksikuvibraator on paaridele, kes armastavad vaheldust. Libista see enne väljaminekut komplektis olevatesse püksikestesse nii, et vibraatori kõrgeim reljeefne ots asetuks kliitorile. Nauding on tugevaim, kui kanda enne kliitorile vedelat vibraatorit või libestit. Anna pult kallimale ja las tema juhib mõnulaineid kuni 15 m kauguselt.

5. VEDEL VIBRAATOR GODESS UNISEX

Vedel vibraator suurendab intiimpiirkonna tundlikkust ja soodustab seeläbi orgasmini jõudmist. Mitte kõik naised ei ole seda päris orgasmilainet omal nahal tunda saanud. Mis on vedel vibraator? Naine kannab ainult mõne tilga kliitori piirkonda ja juba 30 sekundi pärast avaldub geeli särisev mõju. Mees võib meheaule suurema koguse kanda. Mõju kestab kuni 45 minutit.

6. TOPELTPAHANDUS STRAP-ON-DILDO ERITI ULAKATELE

Topeltpenetratsiooniks loodud abimees on kõike muud kui pehme! Autentselt mõjuv strap-on teeb mehest voodis Supermani. 14,4 cm pikkune abiline on anaalmõnude nautimiseks täpselt õige suurusega. Lihtne paigaldada ja mugav kasutada. Veniv kinnitusava toimib peeniserõngana ja pikendab mehe erektsiooni.

7. G-PUNKTIL VIBREERIV JULGE MEHE PEENISEKRAE

Peenisekrae hakkab vibreerima krae sees oleva anduri puudutusest. Pane peale ja hullamise ajal hakkab krae ise vibreerima. Paki oma meheau eliidile vastavalt. Usu, see näeb välja ja tundub ülihea ning suurendab erutust seksi ajal! Parimaks nautimiseks kasuta koos libestiga.

8. VIVE AVIVA HITECH MULTIFUNKTSIONAALNE VIBRAATOR

Aviva innovaatiline disain leiab kõik mõnunärvid sinu kliitoril ja G-puntkil üles. Selle ergonoomiline kuju ja võimsad vibratsioonid on ideaalsed ka anaalnaudinguteks. VIVE Aviva vibraatoril on kümme erinevat vibratsioonirežiimi, mida varustab taaslaetav ja kauakestev aku ning ainulaadne innovaatiline tehnoloogia, mis muudab naudingu erakordselt tugevaks.

9. VIVE MINU HITECH KLIITORI STIMULEERIJA

VIVE Minu kliitoristimuleerija ergonoomilise keha vibratsioonid hoolitsevad kogu naise tupe välisosa naudingute eest. Kliitoril on ligi 8000 närvi, mida on kaks korda rohkem kui peenisel ja 75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad justnimelt kliitorit stimuleerides. VIVE on võimas, vaikne ja diskreetne.

10. SHUNGA SINU JA TEMA ORGASMIKOMPLEKT

Shunga ulakast komplektist leiad kõik, et veeta armsamaga orgasmirohke öö. Komplektist leiad viis toodet: orgasmikreemi G-punktile ja kliitorile, paaride orgasmikreemi Dragon, veepõhise libesti ning vibrokuuli.

Vanus teeb libiidoga oma töö. Seksuaalselt eelistavad mehed paratamatult kauneid kahekümnendates neide. Oma olemasoleva suhte hoidmine on kõige tähtsam töö ja kallima vahelduse vajadust ei tohi unustada. Ole julge ja pühi korrakski magamistoast tolm. Inistiatiiv on äärmiselt seksikas nähtus!

