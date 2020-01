Multiorgasmide õpetus - seksuaalsed erisused, mida mehed peavad naiste kohta teadma!

Mehed on seksuaalselt suuremad huvilised ja mõtlevad seksile sama palju kui toidule. Naistele looduse poolt kaasa antud rohkelt eeliseid, tänu millele nad saavad seksi rohkem nautida! Must Panter erootikapood toob välja teaduslikult tõestatud seksikad faktid, mis naiste õnnistatud võimekust kinnitavad! Teadus on avastanud palju põnevaid fakte inimese keha ja seksuaalsuse kohta. Kes oleks võinud arvata, et teadus on nii sekskikas?

Multiorgasmid on tõestatud fakt!

Uuringutega on tõestatud, et enamus naisi on võimelised saama mitu orgasmi järjest. Ka meestel on see võimekus olemas, ent see on palju harvemini esinev ja kordade arv on palju väiksem. Mõtle vaid: enim dokumenteeritud orgasmide arv 1 tunni jooksul on naistel 134 ja meestel vaid 16. Naised võtavad selle rekordi pika puuga!

Aga miks paljudel naistel multi-orgasmide kogemus oma mehega hullates puudub?

Jagame fakte, mis aitavad mõista, kus meeste ja naiste arusaamad, ootused ja võimekused lahku lähevad.

1. Ainult 30% jõuavad ilma eelmänguta orgasmini! Mehed, peavad sellest oma järeldused tegema.

Eelmäng on naise jaoks palju olulisem, kui mehe jaoks. Austraalias läbi viidud uuringust selgus, et naisi erutab mõte eelmängust rohkem kui suguühe ise. Naine fantaseerib seksile mõeldes puudutustest, massaažist, suudlustest..., mees aga oluliselt konkreetsematest tegevustest. Hea on meeles pidada, et nahk on suurim seksuaalne organ, ent aju on võimsaim! Shape Magazine uuringu kohaselt ootavad naised, et eelmängu pikkus oleks 19 minutit, samas kui mehed pühenduvad eelmängule vaid 11 minutit.

Kas sa teadsid, et naise kliitor on ainus organ, mis on loodud ainult seksuaalseks naudinguks? Muid funktsioone sellel pole. Kliitoril on 18 osa ja ligi 8000 närvi, mida on pea 2 korda rohkem kui peenises. Kliitorit võib auga nimetada kire sütitamise nupuks.

Islandil kasutavad pea pooled paarid eelmängu ajal sekslelusid. Siit on eestlastel üht teist õppida.

Suurepärased sekslelud eelmänguks:

Orgasmikreemid

Kliitori stimuleerijad

Keskmise suurusega vagiina on 7-10 cm pikk, ent võib seksuaalse erutuse seisundis suureneda 200%. Milline optimistlik organ! Ainult 15% meestest on varustatud suurema peenisega kui 17 cm. Aga suurus ei olegi nii oluline. Enamus tundlikke närve asub vagiina avast 5 cm kaugusel. G-punkti asukoht on naistel 2,5-7,5 cm kaugusel tupe avast. Seepärast on vibraatorite mootorid asetatud just sellesse strateegilisse vahemikku. Kuulvibraatorid on naiste lemmikud, sest suristavad täpselt õiges kohas. Naistel veab, sest nende orgasmi lainetus kestab 20 sekundit, mehe oma keskmiselt vaid 6 sekundit.

2. Vanus ja rasedus töötavad orgasmide vastu!

Vananedes naise rinnad, tagumik ja nahk vajuvad ära. Nii juhtub ka vagiinaga tänu aastatele, rasedustele, sünnitustele, hormonaalsetele muutustele. Tupekuulidel on seksuaalse tundlikkuse suurendamisel oluline roll. Tupekuulid taastavad vaagnapõhja lihaste toonuse ja võimendavad orgasme. Lisaks leevendavad tupekuulid PMS-vaevuseid.





3. Abielus olevad inimesed masturbeerivad rohkem kui vallalised.

Keskmiselt seksivad paarid 103 korda aasta. Kreeklased on palju tublimad pühendudes suisa 164 korda sellele mõnusale tegevusele. Seksil on palju positiivseid mõjusid. Näiteks võid aktiivse hullamise ajal põletada 200 kcal 30 minuti jooksul. Sport on tore. Mehed võivad voodis väga kiired olla. Sperma ejakulatsiooni keskmine kiirus on suisa 45 km/h. Orgasmini jõuavad nad 5 minutiga, samas, kui naistel kulub selleks 20 minutit. Kiirus on hea, ent naise keha vajab rohkem hellust ja hoolt.

Sekslelud naistele soolohullamiseks

Sekslelud meestele soolohullamiseks

4. Valu ja nauding käivad käsikäes!

Ajupiltide uuringuga on tõestatud, et naise ajus valu töötlev osa aktiveerub orgasmi ajal. Päris veider, kas pole? Sellest on seksuaalteadus teinud järeldused, et valul ja naudingul on otsene seos. Kuldsel klišeel, et nauding on vaid laksu kaugusel, on tõepõhi all.

Avastage enda jaoks sidumise, silitamise ja väikese laksu mõju!

Multiorgasmide saladusel ei ole ühte valemit, mis kõik lahendaks. Oluline on, et mees pühendaks aega eelmängule senisest pea poole rohkem. Sekslelude kasutamine eelmänguks lisab rohkelt särtsu ja põnevust. Naine vajab erutuseks aega.

Naine saab omalt poolt võimendada orgasmide sagedust ja tugevust, hoides oma vaagnapõhja lihased toonuses. Seksuaalse iha ja rahuldatuse aspektist on täiesti aktsepteeritav, et partnerid pühendavad ka soolohullamisele aega… Seda tehakse salamisi niikuinii. Miks mitte võtta partneri armastatud lelud ühise kirehoo osaks?

Mehed ja naised vajavad rahuldavaks sugueluks vaheldust. Valuretseptorite roll naudingute vallandumises on seni alahinnatud. Väike laks õigel hetkel võib ainult särtsu lisada...

Leidke endi jaoks õigeim alustamisviis ja katsetage, mis töötab ja mis mitte. Me kõik vihkame rutiini!

Vaata kogu valikut e-poes.

Vallatuid naudinguid!

Must Panter