Naise 11 orgasmi seadusega kohustuslikuks

2007. aastal kehtestas Esperantina volikogu liige Arimateio Dantas kohaliku seaduse, mille järgi ei tohi mehed lõpetada seksi, kui naine ei ole orgasmini jõudnud. Sellega tahtis ta heastada oma naisele kõik need aastad halba seksi. Seda me ei tea, kuidas rikkumise korral õiglus jalule seatakse. Kujutame vaid ette, kuidas vihane abikaasa murrab kohtu uksed maha ja nõuab kompensatsiooni. Brasiillased juba teavad, kui tähtis on orgasm paarisuhtes.

Orgasmid on ägedad ja paljude jaoks päeva, nädala või suisa kuu haripunkt. Me kõik oleme harjumuste ohvrid ja eelistame kindla peale välja minna. Samas armastame me eelkõige vaheldust. Sellest on abi, kui tead, missuguseid naudinguid võib naise erinevate kehaosade hellitamine esile kutsuda. Naised on õnnistatud kuni 11 erineva orgasmi saamise võimalusega. Erootikapood Must Panter jagab õpetusi, kuidas panna naudingud proovile ja avastada midagi uut!

1. Kliitoriorgasm. 75% naistest saavad orgasmi just kliitori stimuleerimisel, kuna seal asub ligi 8000 närvi. Siiski jääb kliitori hellitamine enamiku paaride seksirutiinist välja või tehakse seda minimaalselt. Keele või käega võib kliitoriorgasmini jõudmiseks kuluda 20–40 minutit, ent selleks mõeldud masseerijatega kõigest mõni minut. Rohkelt libestit ja paaride vibraator appi, armastajad!

Sinu ja tema vibraator

2. G-puntki-orgasm. Teada-tuntud, kuid naise jaoks raskemini saavutatav orgasm. G-punkt asub tupe avast 2,5–8 cm kaugusel ja seetõttu ei ole oluline, et meheau või vibraator oleksid suured. Vibreerivad peenisemansetid lisavad voodielule särtsu, vibreerides täpselt õiges kohas!

Deepvibe G-punktil vibreeriv peenisemansett

3. Anaalne orgasm. Jah, selle orgasmini jõudmiseks on vaja anaalset penetratsiooni. Anaaltappe on erinevas suuruses ja alustama peaks väiksemast. Kindlasti tuleb kasutada spetsiaalseid libesteid, mis hoiavad ära sisemised vigastused ja teevad hullamise nauditavaks. Anaalseksi ümbritseb palju tabusid, ent siiski naudivad eestlased seda üsna sageli.

Bubbles vibreeriv anaaltapp

4. Ülekehaorgasm. Selleni jõudmiseks on vaja eri kehaosade rohket hellitamist ja naine ei suuda täpselt tuvastada, kas orgasm vallandus ühes konkreetses kohas või üle kogu keha. Selleni jõudmiseks peab tuba olema valgustatud, et silmside püsiks, ja mehe käed peaksid liikuma sama agaralt kui tema meheau.

5. Mitu järjestikust orgasmi. Naistel veab – nad on selleks võimelised! Kui mehel on piisavalt vastupidamist, et pikalt hullata, siis naine võib pärast esimest naudingut mõne minuti puhata ja uuele ringile minna. Järjestikuste orgasmide puhul on oluline vaheldus. Kõigepealt kliitor, siis vaginaalne pentratsioon, massaaž, nibud ... Vastupidamise tõstmiseks saavad mehed abi peeniserõngastest ja delay-kreemidest, mis pikendavad erektsiooni.

Fifty Shades Feel it Baby peeniserõngas

Pjur Superhero erektsiooni pikendav sprei

6. Uneorgasm. Ka und nähes võib naine võimsa orgasmi saada. See ei tähenda, et mees peaks naisega seksima, kui too magab. Uneorgasmi ei saa kuidagi tahtlikult esile kutsuda, see lihtsalt juhtub.

7. Emakakaelaorgasm. Selleni jõutakse sügava penetratsiooni tulemusel. Naised vajavad selleks suuremat vibraatorit, mille sisestatava osa pikkus on suurem kui 13 cm, või eriti hea varustusega meest. Paarid saavad hullamisele vürtsi lisada ka peenist suurendavate mansettidega.

Timeless kliitoril vibreeriv peenise suurendaja

Fifty Shades jänkuvibraator

8. U-puntki-orgasm. Urethra ehk kusiti on ümbritsetud tundlike närvidega. Sageli on naised orgasmi kirjeldanud nii, et enne selle vallandumist tekib pissihädalaadne tunne. Kusiti stimuleerimisel kliitori verevarustus kiireneb. Selle orgasmiliigini jõudmiseks on parimad abivahendid kliitori stimuleerijad.

9. A-punkti-orgasm. A-punkt on eesmine fornix’i tsoon, mis asub emakakaelast ülalpool, umbes nabapiirkonnas. Seda orgasmi on keeruline saavutada ja see vajab rohkelt libestit. Vastasel korral võib stimulatsioon olla valulik. Parim viis on sõrmedega masseerimine ja tulemuseks on „äratame naabrid“ stiilis orgasm.

System Jo libesti

10. Nibuorgasm. See ei ole kõikidele saavutatav. Seega pole vaja end halvasti tunda, kui nibude hellitamine erutavalt ei mõju. Mõnede jaoks on see aga tõeliselt erutav ja viib ilma vaginaalse penetratsioonita orgasmini. Nibude erutuskreemid on kavalad abimehed katsetamaks, kas see on midagi sinule.

Winterfresh nibu stimuleeriv geel

11. Corergasm. Ilmselt kõige vähem lõbus viis orgasmi saamiseks eeldab kõhulihaste treenimist. Coregasm’ini võib jõuda kas sporti tehes või vahetult pärast seda. Eelkõige tuleks tegeleda kõhulihaste treenimisega ja orgasmi käivitavad trennijärgsed kehas vallanduvad hormoonid.

See on täiesti normaalne, kui naine ei naudi kõike eeltoodut. Keskendu sellele, mis meeldib, ja pea meeles, et seks peab olema lõbus!

Vaata kogu valikut erootikapoe Must Panter e-poes.

Elu on nautimiseks!

Must Panter