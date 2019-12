Naised ja seksisaladused

Must Panter erootikapood jagab põnevaid fakte naiste seksieelistuste, tabude ja saladuste kohta.

Naised kardavad orgasme

47% naistest teesklevad orgasme. Aga naised vanuses 30+ kogevad orgasme 90% suurema tõenäosusega, kui nende nooremad sookaaslased. Uuringu järgi 45,1% naistest masturbeerivad mõned korrad nädalas. Ent naised vanuses 40+ masturbeerivad kõige sagedamini. Meestel on tavaline 1 kord päevas masturbeerida. Selle asemel, et suu puhtaks rääkida ja tunnistada mehele: "Kallis, ma ei jõua sinuga hullates naudingute tippu.“, valitakse teesklemise tee. Ainult anonüümsetes uuringutes julgevad naised tunnistada, et teesklevad orgasme. Lõpetame selle nüüd ära!

Iga naine peab võtma vastutuse iseenda orgasmide eest. Õpi oma keha tundma. Kuni sa ei tea, kus on sinu mõnupunktid ja mis massaaži tugevusel ning rütmil sa nullist sajani jõuad, ei ole sa oma seksuaalsusega veel sõbraks saanud. Kui naine ise nendele küsimustele vastuseid ei tea, siis ei oska ka tema mees teda rahuldada. Parim viis naise kehale orgasmide tutvustamiseks on alustada kliitori masserijatega.

USA suurima erootikapoe AdamEve.com uuringu kohaselt ostetakse detsembris oma esimene sekslelu 49% suurema tõenäosusega kui muul aastaajal. Must Panter soovitab esimeseks leluks Satisfyer 1 kliitori stimuleerijat, mis sobib super hästi nii eelmänguks kui võiduka lõpuni teekonnaks. Kliitoril on ligi 8000 närvi ja 75% naise orgasmidest on justnimelt kliitoril.

NB! Kliitori nauding vajab rohkelt libestit!

Mis on naise suurim seksiorgan?

Ei, see ei ole vagiina! Meeste puhul on vastus lihtne - peenis. Naise suurim seksiorgan on tema aju, mis juhib igat seksuaalse kogemust. Hoolimata meeste seas tähtsast macho-kultuurist vajavad naised seksini jõudmiseks väga palju turvatunnet, seega saladus number üks:

„Hooliv mees on kuum mees“. Hoolimine on oluline ning ei näita mehe nõrkust, vastupidi – õigel hetkel on hoolivuse ja helluse näitamine võtmeks naise südamesse ja ka voodisse. Pane käsi tema ümber ja rahusta temakese murelikku meelt ning jõuad lähemale ka enda eesmärkidele.

Eelmäng on naise jaoks ülimalt oluline. Naistel kulub orgasmini jõudmiseks pea 4 korda rohkem aega, kui meestel. Mees, mängi oma naisega!

Peeniserõngad on suurepärased abimehed erektsiooni pikendamiseks.

Orgasmikreemid võimendavad naise tundlikkust ja naudingu tugevust

Seksikas pesu ei ole suvel pooltki nii sekskikas!

Mehi erutab seksikas pesus naise nägemine talviti kordades rohkem kui suviti!

Miks nii? Nimelt näeb külmal ajal mees naise nahka väga harva ja seda erutavamalt poolalasti naine mõjub. Talv on seksika pesu kandmiseks parim aeg. Pesu on väljendus naise enesekindlusest ja mehed armastavad enesekindlaid naisi. Olete te tähele pannud, et kõik armukese rollis olevad naised on iseteadlikud ja enesekindlad? Parim kaitse mehe uitava silma vastu on ise kodus see jumalanna olla!

Jõulubeebisid on kõige rohkem!

Kas sina teadsid, et jõulupühade paiku eostatakse kõige rohkem beebisid? New York Timesi uuringus selgus, et 16.september on kõige populaarsem sünnikuupäev! See aga tähendab, et jõulude paiku on kireleek eriti terav ja viljakas.

Kondoomide müük on detsembris aasta suurim!

Pühade ajal harrastatakse seksi palju rohkem kui tavaliselt. On ju puhkuste aeg ja kogu aeg on natuke hämar. Aga mitte kõik paarid ei taha beebisid sel aastaajal teha. Kondoomide müük on detsembris aasta suurim.

